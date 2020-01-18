Иванова выиграла этап Кубка мира в Лиллехаммере и стала чемпионкой Европы

Чемпионка мира Татьяна Иванова заняла первое место на пятом этапе Кубка мира в Лиллехаммере, на котором разыгрывались медали чемпионата Европы.
В тройку лучших также попали Саммер Бритчер из США и Юлия Таубиц из Германии, а Виктория Демченко показала четвертый результат. Но поскольку результат Бритчер не пошел в зачет чемпионата Европы, Демченко завоевала бронзу.
Отметим, что 28-летняя Иванова одержала четвертую личную победу в нынешнем сезоне. Еще одно первое место она заняла в составе сборной России в эстафете.
Иванова, ставшая шестикратной чемпионкой Европы, продолжает лидировать в общем зачете, Демченко занимает третье место.
Лиллехаммер (Норвегия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.35,482
2. Саммер Бритчер (США) – 1.35,599
3. Юлия Таубиц (Германия) – 1.35,624
4. Виктория Демченко (Россия) – 1.35,562…
7. Екатерина Катникова (Россия) – 1.35,863…
24. Олеся Михайленко (Россия) – 1.37,600
Общий зачет: 1. Иванова – 582 очка. 2. Таубиц – 550. 3. Демченко – 392.