Иванова выиграла этап Кубка мира в Лиллехаммере и стала чемпионкой Европы Российская саночница одержала четвертую победу в сезоне.

Чемпионка мира Татьяна Иванова заняла первое место на пятом этапе Кубка мира в Лиллехаммере, на котором разыгрывались медали чемпионата Европы.

В тройку лучших также попали Саммер Бритчер из США и Юлия Таубиц из Германии, а Виктория Демченко показала четвертый результат. Но поскольку результат Бритчер не пошел в зачет чемпионата Европы, Демченко завоевала бронзу.

Отметим, что 28-летняя Иванова одержала четвертую личную победу в нынешнем сезоне. Еще одно первое место она заняла в составе сборной России в эстафете.

Иванова, ставшая шестикратной чемпионкой Европы, продолжает лидировать в общем зачете, Демченко занимает третье место.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

5-й этап

Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.35,482

2. Саммер Бритчер (США) – 1.35,599

3. Юлия Таубиц (Германия) – 1.35,624

4. Виктория Демченко (Россия) – 1.35,562…

7. Екатерина Катникова (Россия) – 1.35,863…

24. Олеся Михайленко (Россия) – 1.37,600

Общий зачет: 1. Иванова – 582 очка. 2. Таубиц – 550. 3. Демченко – 392.