Павличенко одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Латвии - Советский спорт
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26 января 2020 17:25Санный спорт

Павличенко одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Латвии

Российский саночник Семен Павличенко одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

Российский спортсмен показал время 29,082 секунды. Второе место занял итальянец Доминик Фишналлер (+0,069 секунды). Тройку лучших Давид Гляйршер (+0,074) из Австрии.

Добавим, что по результатам трех этапов Роман Репилов стал победителем спринтерского зачета (1 минута 38,018 секунды). Павличенко занял итоговое второе место (+0,072), замкнул тройку сильнейших австриец Райнхард Эггер (+0,231).

В женских соревнованиях победу праздновала немка Юлия Таубитц (31,344). Российская саночница Виктория Демченко стала второй (+0,069). Тройку призеров замкнула еще одна россиянка Татьяна Иванова (+0,124).

Отметим, что по итогам трех этапов лучшей в спринте стала Таубиц (1 минута 36,466 секунды), второе место заняла Иванова (+0,330), на третьей строчке расположилась Демченко (+0,384).

В соревнованиях двоек с результатом 31,713 секунды победили Кристенс Путинс и Имантс Марцинкевич из Латвии. Второе место поделили итальянцы Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвалдер и другая латвийская двойка Андрис Шицс/Юрис Шицс (+0,007). Лучший результат среди российской команды показали Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,207), занявшие вторую строчку.

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