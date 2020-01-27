Сергей Чудинов: Доволен тем уровнем готовности спортсменов, на котором они подходит к ЧМ в Сочи

- Я в целом доволен тем уровнем готовности спортсменов, на котором ребята и девушки подходят к чемпионату мира в Сочи. Готовность команды сейчас находится на высоком уровне , - приводит слова Чудинова «РИА Новости».
Добавим, что чемпионат мира по санному спорту 2020 года пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля 2020 года.
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