Сергей Чудинов: Доволен тем уровнем готовности спортсменов, на котором они подходит к ЧМ в Сочи Главный тренер сборной России Сергей Чудинов по санному спорту оценил готовность команды к предстоящему чемпионату мира.

- Я в целом доволен тем уровнем готовности спортсменов, на котором ребята и девушки подходят к чемпионату мира в Сочи. Готовность команды сейчас находится на высоком уровне , - приводит слова Чудинова «РИА Новости».

Добавим, что чемпионат мира по санному спорту 2020 года пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля 2020 года.