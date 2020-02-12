Альберт Демченко: Наши экипажи в какой-то момент расхолаживаются после неплохих результатов Старший тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Сочи.

- Я не назвал бы результаты двухместных экипажей каким-то прорывом. Ребята более-менее удачно выступили только на одном этапе Кубка мира, совмещенном с чемпионатом Европы. А пока я считаю, что они выступают ниже своих возможностей и им надо много работать.

Наши экипажи в какой-то момент расхолаживаются после неплохих результатов. Нет у них постоянной сосредоточенности, как у спортсменов из немецких и австрийских экипажей. Эти ребята постоянно работают на 100%, а у наших спортсменов я вижу определенные недоработки. Мы можем им помочь, но выиграть они могут только сами, - передает слова Демченко «РИА Новости».

Добавим, что соревнования пройдут 14-16 февраля.