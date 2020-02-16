Репилов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира в Сочи

На чемпионате мира по санному спорту в Сочи сборная России завоевала пятую золотую медаль. Роман Репилов стал лучшим в соревнованиях мужчин.
По сумме двух попыток 23-летний россиянин показал результат 1:43,099. Серебряный призер австриец Йонас Мюллер проиграл ему 32 тысячных секунды. Бронза у еще одного представителя Австрии Вольфганга Киндля (+0,202 от Репилова).
Что касается других российских саночников, то Александр Горбацевич занял шестое место в итоговом протоколе (+0,322), Семен Павличенко – седьмым (+0,354), а Максим Аравин – девятым (+0,554).
Напомним, что в пятницу 14 февраля Репилов выиграл соревнования в спринте.
Завершит программу сочинского чемпионата мира командная эстафета. Соревнования начнутся в 17:50 по московскому времени.
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Как догнать Крокодила Гену? Яшкин ушел в отрыв в снайперской гонке Обзор дня накануне новой игровой недели в КХЛ. 16.02.2020 17:28 Хоккей Домрачев Владислав Морозов назначен. В КХЛ все будет как при Чернышенко Как и ожидалось, новым и третьим в истории президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Он подписал контракт на четыре года. 14.02.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав Чемпион КХЛ слабее сборной Польши? ЦСКА проиграл «Барысу» Самые интересные события большого хоккейного четверга – в традиционном обзоре «Советского спорта». 13.02.2020 22:00 Хоккей Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг. 15.02.2020 13:00 Биатлон Мысин Николай УЕФА сурово наказал «Манчестер Сити». Финансовый Fair Play нужно было уважать По решению Европейского союза футбольных ассоциаций, английский клуб не сможет выступить в еврокубках в сезонах 2021/21 и 2021/22. 15.02.2020 00:00 Футбол Шарафудинов Виктор «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай