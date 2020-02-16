Репилов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира в Сочи В пятницу россиянин выиграл спринт, а сегодня стал лучшим в классических соревнованиях.

На чемпионате мира по санному спорту в Сочи сборная России завоевала пятую золотую медаль. Роман Репилов стал лучшим в соревнованиях мужчин.

По сумме двух попыток 23-летний россиянин показал результат 1:43,099. Серебряный призер австриец Йонас Мюллер проиграл ему 32 тысячных секунды. Бронза у еще одного представителя Австрии Вольфганга Киндля (+0,202 от Репилова).

Что касается других российских саночников, то Александр Горбацевич занял шестое место в итоговом протоколе (+0,322), Семен Павличенко – седьмым (+0,354), а Максим Аравин – девятым (+0,554).

Напомним, что в пятницу 14 февраля Репилов выиграл соревнования в спринте.

Завершит программу сочинского чемпионата мира командная эстафета. Соревнования начнутся в 17:50 по московскому времени.