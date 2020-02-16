В Сочи завершился чемпионат мира, сборная России выиграл 5 золотых медалей из 7 возможных В последнем виде программы командной эстафете россияне были дисквалифицированы.

В Сочи закончился 49-й чемпионат мира по санному спорту. В последнем седьмом виде программы командной эстафете победу одержала сборная Германии. Юлия Таубитц, Йоханнес Людвиг и экипаж двойки Тони Эггерт и Саша Бенекен показали суммарный результат 2:44,212.

Серебро у сборной Латвии (Кендия Апарйоде, Кристерс Апарйодс, Андрис Шицс, Юрис Шицс). Латвийцы отстали от победителей на 0,321 секунды.

Бронза у сборной США (+0,344). За американскую команду выступали Саммер Бритчер, Такер Уэест, Крис Маздзер и Джейсон Тердиман.

Команда России, за которую выступали чемпионы сочинского турнира Екатерина Катникова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты.

Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. По два золота взяли Репилов и Катникова (в классических соревнованиях спринте).

Денисьев и Антонов впервые в истории российского санного спорта стали чемпионами мира в соревнованиях двоек (в спринте). Также у них серебро в классических соревнованиях на двухместных санях.

Татьяна Иванова заняла второе место в спринте, а Виктория Демченко – в классической гонке на одноместных санях.

Лишь в двух видах программы россияне не смогли стать чемпионы – в сегодняшней командной эстафете, а также в соревнованиях двоек, где золото досталась немцам Эггерту и Бенекену.