Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
В Сочи завершился чемпионат мира, сборная России выиграл 5 золотых медалей из 7 возможных - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 февраля 2020 19:45Санный спортШарафудинов Виктор

В Сочи завершился чемпионат мира, сборная России выиграл 5 золотых медалей из 7 возможных

В последнем виде программы командной эстафете россияне были дисквалифицированы.

В Сочи закончился 49-й чемпионат мира по санному спорту. В последнем седьмом виде программы командной эстафете победу одержала сборная Германии. Юлия Таубитц, Йоханнес Людвиг и экипаж двойки Тони Эггерт и Саша Бенекен показали суммарный результат 2:44,212.

Серебро у сборной Латвии (Кендия Апарйоде, Кристерс Апарйодс, Андрис Шицс, Юрис Шицс). Латвийцы отстали от победителей на 0,321 секунды.

Бронза у сборной США (+0,344). За американскую команду выступали Саммер Бритчер, Такер Уэест, Крис Маздзер и Джейсон Тердиман.

Команда России, за которую выступали чемпионы сочинского турнира Екатерина Катникова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты.

Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав 5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. По два золота взяли Репилов и Катникова (в классических соревнованиях спринте).

Денисьев и Антонов впервые в истории российского санного спорта стали чемпионами мира в соревнованиях двоек (в спринте). Также у них серебро в классических соревнованиях на двухместных санях.

Татьяна Иванова заняла второе место в спринте, а Виктория Демченко – в классической гонке на одноместных санях.

Лишь в двух видах программы россияне не смогли стать чемпионы – в сегодняшней командной эстафете, а также в соревнованиях двоек, где золото досталась немцам Эггерту и Бенекену.

Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:20 Биатлон
Еще по теме:
Александр Логинов: Гонка была чуть труднее, чем спринт Олег Матыцин: Я очень рад успеху Логинова на чемпионате мира Павел Ростовцев: Логинову нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не подогревая его
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Овечкин замахнулся на антирекорд Михайлова? После безумной шумихи заокеанской прессы, устроенной вокруг рядовой для такой глыбы, как Овечкин, отметки 700, наш славный снайпер, как я и опасался, притормозил под прессом ожиданий. Матч с «Аризоной» (1:3) стал уже четвертым сухим для капитана «Вашингтона». 16.02.2020 14:30 Хоккей Славин Виталий
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Миронова - лучшая из наших… в стрельбе. И худшая по скорости На чемпионате мира в итальянском Антхольце женский спринт выиграла Марте Улсбю из Норвегии. Лучшая из российских биатлонисток Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место. 14.02.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Андрей Николаев: У Семака в последнее время многовато противоречий Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о подготовке питерского клуба к возобновлению сезона. 13.02.2020 23:30 Футбол Медведев Иван
Новости
19:53 Биатлон Александр Логинов: Гонка была чуть труднее, чем спринт
19:46 Биатлон Олег Матыцин: Я очень рад успеху Логинова на чемпионате мира
19:45 Санный спорт В Сочи завершился чемпионат мира, сборная России выиграл 5 золотых медалей из 7 возможных
19:37 Биатлон Павел Ростовцев: Логинову нужно, высоко подняв голову, идти сквозь этот негатив, не подогревая его
19:25 Футбол «Бавария» в гостях разгромила «Кельн»
19:12 Футбол «Фиорентина» разгромила «Сампдорию», «Парма» одолела «Сассуоло»
19:12 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Было видно, что у Большунова не самое лучшее состояние
18:56 Футбол «Тоттенхэм» в компенсированное время матча вырвал победу у «Астон Виллы»
18:56 Футбол «Ювентус» обыграл «Брешию» и снова стал лидером серии А
18:36 Футбол Спортивный директор «Тамбова» Худяков: Договорились с «Динамо» об аренде Кардозу
18:36 Биатлон Александр Тихонов: Логинов сам не хотел, его заставили колоться
18:22 Лыжный спорт Александр Большунов: Мне кажется, норвежцы сегодня приняли меня за своего
18:21 Теннис Голландка Бертенс во второй раз подряд выиграла St. Petersburg Ladies Trophy
18:07 Футбол «Леганес» и «Бетис» сыграли вничью
18:06 Биатлон Анатолий Хованцев: Не думаю, что Логинов принимал эритропоэтин по своей воле
17:53 Биатлон Француз Жаклен выиграл гонку преследования на чемпионате мира, у Логинова – бронза
17:40 Лыжный спорт Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски тура», победитель – норвежец Голдберг
17:21 Биатлон Владимир Драчев: Уровень Саши Логинова намного выше, чем у остальных наших биатлонистов
17:03 Санный спорт Репилов выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира в Сочи
17:01 Футбол «Верона» после победы над «Ювентусом» сыграла вничью с «Удинезе»
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Подозрительные закупки министерств Татарстана: нарушения или специфика?
Пипифакс депутатам, ноги школьницы и травма в детсаду: итоги недели в Карелии
Правительство Ставрополья не нашло оснований для отставки мэра Георгиевска
Ещё один удар: названо точное время ухудшения погоды во Владивостоке
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика