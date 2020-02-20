Наталия Гарт: Российские саночники не употребляли допинг, непонятно, за что они должны быть наказаны Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт считает, что российские саночники не должны нести коллективную ответственность за допинг в других видах спорта.

- В декабре объявили о решении WADA в отношении российского спорта. Давила или мотивировала спортсменов эта информация?

- Сейчас спортсмены об этом сильно не думали, все думали о том, как бы успешно закончить сезон. Это проблема не одного нашего вида спорта, эта общая наша российская проблема, которую мы будем решать совместно. Есть волнение, ребята хотят служить именно своей стране, слышать гимн России и выступать под своим флагом, ведь мы патриоты. Понятно, что в индивидуальном порядке будут допускать спортсменов, они будут выступать за себя, без флага и страны. Но спортсменов это не радует.

- То есть у вас уже нет надежды на то, что в CAS могут принять решение в нашу пользу?

Надежда есть всегда, наша федерация тоже присоединилась к иску. Надеюсь, что что-то из этого выйдет. Если бы я считала дело безнадежным, я бы туда не пошла. Но я все-таки думаю, что мы сможем побороться. Иначе совершенно безнаказанно мои спортсмены попадут под эту историю. За что? Они никогда не употребляли допинг и не делали ничего противоправного. Непонятно, за что мы должны нести наказание и коллективную ответственность, - передает слова Гарт News.ru.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Также РУСАДА было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.