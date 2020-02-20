Наталия Гарт: Успехи саночников на ЧМ – это наследие Олимпиады в Сочи Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт подвела итоги чемпионата мира по санному спорту.

- За счет чего наши спортсмены совершили такой рывок, показав лучший результат на чемпионатах мира в истории? Я считаю, что это работа многих лет, правильно выстроенная подготовка, хорошо сработал тренерский штаб, правильные сани сделали.

Прогресс не бывает на ровном месте - это наследие Олимпиады в Сочи, когда большое внимание уделялось зимним видам спорта. Сейчас это дает о себе знать. У нас первоклассные тренажеры, и для общефизической подготовки, и для специальной.

У нас в Дмитрове замечательные стартовые разгонные эстакады, где также на льду спортсмены тренируют стартовый рывок все лето. Очень много положено сил, спортсмены молодцы, трудятся, и это не может не давать результаты, - цитирует Гарт News.ru.