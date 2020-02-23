Денисьев и Антонов победили в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Германии Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов победили в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).

Российский экипаж по итогам двух заездов показал время 1 минута 33,622 секунды. Вторыми стали латвийцы Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш (отставание - 0,608 секунды), замкнули тройку лучших Войцех Хмилевский и Якуб Ковалевский (+0,763) из Польши.

Отметим, что Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли пятое место, а Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались от участия из-за плохой готовности трассы.