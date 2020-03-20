Репилов и Катникова выиграли чемпионат России в спринте Соревнования проходят в Сочи.

На чемпионате России по санному спорту в Сочи завершились соревнования в спринте.

У мужчин чемпионом стал Роман Репилов. Он показал результат 31,132 секунды. Второе место занял Александр Горбацевич (31,155), третье - Максим Аравин (31,248).

В соревнованиях женщин первенствовала Екатерина Катникова с результатом 32,737 секунды, серебро у Татьяны Ивановой (32,871), бронза - у Олеси Михайленко (32,894).

В экипажах-двойках победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов (32,753), второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев (32,809), третье - Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (32,840).

Чемпионат России завершится сегодня командной гонкой.