Репилов и Катникова выиграли чемпионат России в спринте

На чемпионате России по санному спорту в Сочи завершились соревнования в спринте.
У мужчин чемпионом стал Роман Репилов. Он показал результат 31,132 секунды. Второе место занял Александр Горбацевич (31,155), третье - Максим Аравин (31,248).
В соревнованиях женщин первенствовала Екатерина Катникова с результатом 32,737 секунды, серебро у Татьяны Ивановой (32,871), бронза - у Олеси Михайленко (32,894).
В экипажах-двойках победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов (32,753), второе место заняли Андрей Богданов и Андрей Медведев (32,809), третье - Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (32,840).
Чемпионат России завершится сегодня командной гонкой.
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