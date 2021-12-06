Блогер забивает уникальный гол!

Времена, когда все футбольные люди делились на тех, кто играет в профессиональный футбол, и тех, кто за ним следит с трибун или с экранов телевизоров, давно прошли.

Подобно тому, как небольшая прослойка спортивных комментаторов и журналистов давно смешалась с разношёрстным разрядом блогеров, так и здесь главный рецепт успеха, словно в приготовлении коктейля: постоянно смешивать!

Блогер тоже может быть удачливым футболистом (а уж примеров того, как футболисты часто по завершении карьеры становятся блогерами – пруд пруди).

Блогер Виктор Блатов был футболистом известной многим блогерской команды «Амкал». Но одно дело, когда вся команда состоит из ему подобных блогеров, а совсем другое – когда он начинает играть за команду профессионалов. Там ведь и требования выше, и конкуренция совсем иная. А не попадешь в ворота из выгодной ситуации – так вообще заклюют партнеры по команде: «Эх ты, это тебе о футболе не писать!» А потом задумаешься, стоит ли обрушиваться с критикой на мастеров, когда сам не дотягиваешь?

Но с Виктором Блатовым произошла совсем иная история: он не просто вышел играть за мини-футбольный «Спартак», а сразу же забил в своем дебютном матче!

При счете 8:1 смело отправился к воротам соперника, принял передачу от собственного голкипера. Да как принял! Легким, едва заметным движением головы, практически кивком! Мяч перелетел через обескураженного вратаря, и счет стал 9:1.

Вот как это было:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Futsal club Spartak Moscow (@spartak_futsal)

Радуются трибуны, ликуют партнеры по команде, не могут сдержать эмоции комментаторы.

Решение принято: блогер-любитель теперь будет выступать за профессиональный клуб на протяжении всего сезона. Удачи парню!