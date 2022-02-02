Артем Антошкин: Никаких отдельных премиальных над сборной Украины у нас не предусмотрено

- Расскажите о том, что сейчас происходит в команде? Отпраздновали ли победу над сборной Грузии, и почему матч получился таким тяжелым? Как вы готовитесь к пятничному матчу с Украиной?

- Настроение в команде хорошее. Что касается игры с Грузией, мы рассчитывали, что она получится тяжелой. В четвертьфинале слабых соперников не бывает. Поэтому мы заранее готовились к серьезной борьбе. Наверное, за счет этого и получилось победить,

- Наверняка в пятницу у сборной Украины будет двойная или даже тройная мотивация. В сборной России футболисты отдают себе отчет, что для Украины это будет особенный матч, а не просто полуфинал - они выйдут умирать, и вам будет намного сложнее, чем против Грузии?

- Мы в команде не смешиваем игру с политическими моментами. У нас только спортивный интерес. Понятно, что мы выйдем только побеждать и отдадим для этого все силы.

- Украинским волейболистам обещали повышенные премиальные за победу над сборной России. Что в нашей сборной с премиальными? Есть ли отдельная опция касательно сборной Украины, или это какие-то общие премиальные за победу на чемпионате Европы?

- Нет, конечно, никаких отдельных премиальных не предусмотрено. У нас есть цель - стать чемпионами и уже потом руководство будет решать по премиальным.

- Правда ли, что наша сборная живет в одном отеле с Украиной, и вы пересекаетесь?

- Да, мы действительно живем в одном отеле, видимся каждый день и здороваемся. Никакого напряжения нет, все нормально.

- Общаетесь ли вы с украинскими футболистами и если да, то на каком языке, ведь, например, на Олимпиаде украинским спортсменам запретили общаться на русском языке?

- Как такового общения нет. Только приветствуем друг друга. Кивнули друг другу головой, вот и все. В общем, у нас нормальное общение, никакого негатива нет. Все улыбаются.

- Читаете ли вы, что пишут в интернете российские и украинские болельщики, ведь наверняка перед матчем ощущается двойное давление?

- Нет, я ничего не читаю и не планирую это делать. У нас свои задачи – победа. Все остальное мы убираем на второй план.

- Всем известно, что УЕФА запрещает жать друг другу руки после матчей и обмениваться майками. Если мы увидим, что после матча футболисты не контактируют, это не будет означать политический подтекст, а просто антиковидный регламент УЕФА?

- Да. Здесь строго придерживаются ковидных мер, поэтому не надо ничего додумывать. Напряжения тут нет, только спорт.

- Насколько много российских болельщиков на трибунных? Сколько ожидаете наших болельщиков на полуфинале?

- Болельщиков немного. Их разрешили пускать только матч назад. Человек тридцать – сорок приходит нас поддержать. Надеюсь, в полуфинале их количество увеличится. Мы всегда им рады.