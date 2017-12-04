Сборная России одержала победу в матче с командой Азербайджана на турнире по мини-футболу в Иране.

Российская команда победила в матче второго тура со счетом 4:3. В первом туре россияне сыграли вничью с Казахстаном – 3:3, а матч Азербайджан – Иран завершился с таким же счетом. В третьем туре россиянам предстоит сыграть с хозяевами соревнований.

Мини-футбол. Турнир четырех наций

Иран

2-й тур

Азербайджан – Россия – 3:4

Голы: Кардосо, 23, Карвальо, 28, Вассура, 40 - Милованов, 15, Лысков, 17, 31 Ниязов, 35