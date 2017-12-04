Российская команда победила в матче второго тура со счетом 4:3. В первом туре россияне сыграли вничью с Казахстаном – 3:3, а матч Азербайджан – Иран завершился с таким же счетом. В третьем туре россиянам предстоит сыграть с хозяевами соревнований.

Мини-футбол. Турнир четырех наций

Иран

2-й тур

Азербайджан – Россия – 3:4

Голы: Кардосо, 23, Карвальо, 28, Вассура, 40  -  Милованов, 15, Лысков, 17, 31  Ниязов, 35

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