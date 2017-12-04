«Во время матча и мы, и соперник получил преимущество. Мы знали, что соперник хорошо действует с пятью игроками. Днем ранее они забили Ирану. Не смогли им помешать, и пропустили гол в свои ворота.

Сборная России обыграла Азербайджан на международном турнире по мини-футболу

 Мы максимально использовали свою силу. Игра была равная и победила та команда, которая полностью реализовала свои моменты. Я доволен игрой своей команды», - цитирует Скоровича Azerisport.

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