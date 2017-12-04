Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович поделился впечатлениями jn матча со сборной Азербайджана на турнире в Иране.

«Во время матча и мы, и соперник получил преимущество. Мы знали, что соперник хорошо действует с пятью игроками. Днем ранее они забили Ирану. Не смогли им помешать, и пропустили гол в свои ворота.

Мы максимально использовали свою силу. Игра была равная и победила та команда, которая полностью реализовала свои моменты. Я доволен игрой своей команды», - цитирует Скоровича Azerisport.