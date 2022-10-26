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Алекберов: Если бы не было болельщиков, то, может, мяч и не попадал бы в каркас

26 октября 2022 15:03
автор: Артем Зибрак

Главный тренер мини-футбольного клуба ЛКС Темур Алекберов рассказал о том, как перед 1/8 финала Спортмастер PRO - Кубка России ему пришла идея записать видеообращение к фанатам с приглашением прийти на матч.

- В ЛКС крайне важна эмоциональная поддержка трибун. Все родные и близкие, которые приходят на матч очень помогают нашим ребятам. Это и большая помощь в эмоциональном плане для тренера. Поэтому я и записывал видеообращение, понимая, что при равных условиях, именно фактор наших трибун может сыграть решающую роль.

Иногда нужно понимать, почему мяч часто попадает в штангу. Наверное, потому что на трибунах сидят много людей, которые переживают за команду всей душой, тем самым закрывая эти ворота. Если бы не было болельщиков, то, может, мяч и не попадал бы в каркас, а летел в сетку.

Когда я записывал обращение, мне очень хотелось, чтобы все болельщики пришли и оценили нашу игру. Если бы заслуживали, то пусть они нас бы критиковали, ведь мы стараемся быть на связи со своими фанатами. Мы хотим быть вместе с ними, чтобы они нами гордились, - приводит слова Алекберова сайт Pari-Суперлига по мини-футболу.

Добавим, что липецкий ЛКС в 1/8 финала Спортмастер PRO - Кубка России сенсационно дважды обыграл «Тюмень» и вышел в четвертьфинал турнира, став в текущем сезоне первой командой Высшей лиги, прошедшей дальше по сетке Кубка.

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