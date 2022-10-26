Главный тренер ЛКС: Необходимо сделать так, чтобы люди не задумываясь заявили ЛКС в Суперлигу

Главный тренер мини-футбольного клуба ЛКС Темур Алекберов рассказал о ближайших задачах команды.

- Хочу, чтобы команда показывала такую игру и такой результат, после чего мы бы попали в Суперлигу. Если это произойдет, то будет выполнена одна из основных задач. Необходимо сделать так, чтобы люди, от которых зависит финансовая часть, даже не задумываясь заявили ЛКС в Суперлигу. Важно построить качественную и хорошую игру, которая будет радовать болельщиков и даст нам возможность попасть в Суперлигу, - цитирует наставника сайт Pari-Суперлига по мини-футболу.

Добавим, что липецкий ЛКС в 1/8 финала Спортмастер PRO - Кубка России сенсационно дважды обыграл «Тюмень» и вышел в четвертьфинал турнира, став в текущем сезоне первой командой Высшей лиги, прошедшей дальше по сетке Кубка.