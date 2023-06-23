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Узбекистан примет чемпионат мира по футзалу в 2024 году

ФИФА определила страны, которые примут ряд мировых первенств.
23 июня 2023 19:44
автор: Александр Евграфов

Узбекистан станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футзалу, запланированного на 2024 год, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Совет ФИФА определил страны, которые примут ряд мировых первенств. В частности, Чемпионат мира для команд U17 состоится в 2023 году в Индонезии, женский чемпионат U20 в 2024 году состоится в Колумбии, женский чемпионат U17 в 2024 году состоится в Доминиканской Республике.

Даты турниров будут определены позже. Как и даты чемпионата мира по пляжному футболу 2023 года. Турнир пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 16 по 26 ноября или с 15 по 25 февраля 2024 года.

источник: ФИФА (FIFA)
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