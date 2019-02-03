Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче

Футзал 03 февраля 2019 21:35 Автор: Липкин Антон

Голы у российской команды забили Иван Чишкала и Иван Милованов.

Сборная России по мини-футболу завершила вничью (2:2) товарищеский матч с Польшей в Нысе.

В составе российской команды голы в первом тайме забили Иван Чишкала и Иван Милованов. Хозяева отыграли оба мяча после перерыва.

Накануне команды провели в Ополе первый матч, в котором сборная России одержала победу (2:1).

Главный тренер сборной России Сергей Скорович привлек к этим матчам следующих игроков:

вратари: Николай Балашов («Сибиряк»), Артем Шевченко («Газпром-Югра»);

полевые игроки: Максим Волынюк, Иван Чишкала, Катата, Владислав Шаяхметов (все – «Газпром-Югра»), Иван Милованов («Тюмень»), Сергей Абрамов, Николай Шистеров (оба – «Синара»), Янар Асадов, Артем Ниязов, Андрей Понкратов (все – КПРФ), Руслан Кудзиев («Норильский никель»), Сергей Орлов («Динамо»).

Ныса (Польша)

Товарищеский матч

Польша – Россия – 2:2 (0:2)

Голы России: Чишкала, 3. Милованов, 12.