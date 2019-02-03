Стали известны соперники сборной России в отборе к ЧМ-2020

Футзал 03 февраля 2019 21:48 Автор: Липкин Антон

Россия сыграет с Хорватией, Боснией и Швецией.

Определились составы группы основного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года.

Соперниками сборной России по группе 7 стали Хорватия, Босния и Герцеговина и Швеция. Хозяевами группы выступят хорваты, которые уже объявили о том, что матчи группы в октябре 2019 года примет Дубровник. Две лучшие команды пройдут в элитный раунд, который запланирован на январь 2020 года.

Чемпионат мира пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

Напомним, на предыдущем турнире, который состоялся в 2016 году в Колумбии, сборная России дошла до финала, где проиграла Аргентине (4:5), впервые в своей истории ставшей чемпионом мира.