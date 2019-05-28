«Тюмень» проиграла «КПРФ» в первом финальном матче чемпионата России - Советский спорт
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28 мая 2019 00:29ФутзалКоноплев Александр

«Тюмень» проиграла «КПРФ» в первом финальном матче чемпионата России

«КПРФ» ни разу не выигрывала медали чемпионата России.

Завершился первый финальный матч чемпионата России по мини-футболу. «КПРФ» на своей площадке обыграла «Тюмень» – 6:5. Победный мяч в дополнительное время провел 22-летний Артем Ниязов.

Второй матч серии намечен на 28 мая. Чемпионом страны станет команда, которая первой выиграет три матча.

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