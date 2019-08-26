Тимощук заявлен за клуб из Санкт-Петербурга Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук будет выступать в Балтийской минифутбольной лиге.

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Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» и победитель Лиги чемпионов в составе «Баварии» заявлен за клуб «Ажио» под 44-м номером.

«Мы безгранично рады такому усилению и уверены, что опыт Анатолия, его профессионализм и мощнейший футбольный багаж знаний, умений и навыков помогут не только команде в целом, но и каждому из волков в частности, подняться на новый уровень. Ласкаво просимо, Анатолій!» – написано в Инстаграме клуба «Ажио».

Тимощук завершил футбольную карьеру в 2016 году. Его последним клубом был «Кайрат».