«Тюмень» минимально уступила «Барселоне» в Лиге чемпионов

Единственный мяч на седьмой минуте забил бывший футболист «Югры» Марсенио.
Добавим, что вместе с «Барселоной» и «Тюменью» в группе 3 выступают казахстанский «Аят» и литовский «Витис».
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