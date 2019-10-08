«Тюмень» минимально уступила «Барселоне» в Лиге чемпионов В матче первого тура минифутбольной Лиги чемпионов «Барселона» в литовской Йонаве обыграла «Тюмень» – 1:0.

Новости СМИ2 Единственный мяч на седьмой минуте забил бывший футболист «Югры» Марсенио. Добавим, что вместе с «Барселоной» и «Тюменью» в группе 3 выступают казахстанский «Аят» и литовский «Витис».