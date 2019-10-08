КПРФ победил «Кайрат» в Лиге чемпионов В матче первого тура минифутбольной Лиги чемпионов КПРФ в венгерском Береттьоуйфалу обыграл «Кайрат» – 3:0.

Новости СМИ2 В составе москвичей отличились Сими Сайотти (2:25), Владимир Разуванов (10:56) и Янар Асадов (16:46). Впереди у «коммунистов» матчи с «Береттьоуйфалу» (9 октября) и «Мурсией» (11 октября).