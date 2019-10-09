«Тюмень» обыграла «Витис» в Лиге чемпионов В матче группы 3 мини-футбольной Лиги чемпионов «Витис» в Йонаве уступил «Тюмени» – 2:4.

Загрузка... В составе победителей два мяча провел Бруно Таффи. Еще по одному голу на счету Андрея Батырева и вратаря Сергея Логинова. Днем ранее «Тюмень» уступила «Барселоне» – 0:1.