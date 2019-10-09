КПРФ одержала вторую победу в Лиге чемпионов

По дублю оформили Янар Асадов и Сими Сайотти. Еще один гол на счету Паулиньо.
8 октября «коммунисты» обыграли «Кайрат» – 3:0.
11 октября КПРФ сыграет с «Мурсией».
Подъем в Пекине. Хачанов и Касаткина удачно отыграли в Китае Экс-первые ракетки России Карен Хачанов и Дарья Касаткина прервали свои серии поражений, успешно выступив в столице Китая. Касаткина добралась до четвертьфинала, Хачанов – чуть не вышел в финал. 06.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Сергей Петров: Конкуренция и Фернандесу не помешает Защитник «Краснодара» привыкает быть неотъемлемой частью сборной России. 08.10.2019 15:45 Футбол Григорьевская Юлия Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Артем Дзюба: Мы не Испания - на классе шотландцев не обыграем Капитан сборной России поделился ожиданиями от матча с Шотландией. 09.10.2019 15:05 Футбол Григорьевская Юлия «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Андрей Семенов: «Лужники» погонят нас вперед Защитник «Ахмата» наверняка начнет матч с шотландцами в стартовом составе. 08.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия