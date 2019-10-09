КПРФ одержала вторую победу в Лиге чемпионов В матче группы 4 мини-футбольной Лиги чемпионов «Береттьоуйфалу» на своей площадке уступил КПРФ – 1:5.

Новости СМИ2 По дублю оформили Янар Асадов и Сими Сайотти. Еще один гол на счету Паулиньо. 8 октября «коммунисты» обыграли «Кайрат» – 3:0. 11 октября КПРФ сыграет с «Мурсией».