Россия обыграла Швецию в квалификации Кубка мира

Дубль в составе победителей оформил Ришат Котляров. По одному мячу провели Ромуло, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Артем Ниязов и Артем Антошкин.
Свой следующий матч сборная России проведет 24 октября против Боснии и Герцеговины.
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