Россия обыграла Швецию в квалификации Кубка мира - Советский спорт
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23 октября 2019 19:43ФутзалКоноплев Александр

Россия обыграла Швецию в квалификации Кубка мира

В матче второго этапа квалификации чемпионата мира сборная России обыграла Швецию – 7:3.

Дубль в составе победителей оформил Ришат Котляров. По одному мячу провели Ромуло, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Артем Ниязов и Артем Антошкин.

Свой следующий матч сборная России проведет 24 октября против Боснии и Герцеговины.

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