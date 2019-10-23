Россия обыграла Швецию в квалификации Кубка мира В матче второго этапа квалификации чемпионата мира сборная России обыграла Швецию – 7:3.

Новости СМИ2 Дубль в составе победителей оформил Ришат Котляров. По одному мячу провели Ромуло, Руслан Кудзиев, Янар Асадов, Артем Ниязов и Артем Антошкин. Свой следующий матч сборная России проведет 24 октября против Боснии и Герцеговины.