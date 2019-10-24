Сборная России обыграла команду Боснии в квалификации чемпионата мира 2020 года Сборная России по мини-футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного раунда к ЧМ-2020 со счетом 4:2.

Загрузка... В составе российской команды голы забили Артем Антошкин (15-я минута), Руслан Кудзиев (19-я), Янар Асадов (30-я) и Валерий Демин (34-я). Таким образом, сборная России одержала вторую победу в двух играх квалификации. Ранее российская команда крупно обыграла сборную Швеции (7:3). Добавим, что в следующем матче россияне сыграют в субботу с командой Хорватии.