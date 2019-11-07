Стали известны соперники сборной России по отбору на ЧМ по мини-футболу

В элитном отборочном раунде чемпионата мира 2020 года по мини-футболу сборная России сыграет против команд Азербайджана, Словакии и Хорватии.
По итогам жеребьевки, которая прошла сегодня, национальная сборная оказалась в группе С, матчи которой пройдут в Хорватии с 27 января по 5 февраля 2020 года.
Победители групп выступят в финальной части турнира, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября. Команды, занявшие вторые места, поборются еще за две путевки в раунде плей-офф, который пройдет 9 и 12 апреля.
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