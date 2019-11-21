«Тюмень» одолела казахстанский «Аят» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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21 ноября 2019 18:37ФутзалШарафудинов Виктор

«Тюмень» одолела казахстанский «Аят» в Лиге чемпионов

Чемпион России стартовал в элитном раунде с победы со счетом 3:0.

Лучшая команда российской Высшей лиги прошлого сезона обыграла вице-чемпиона Казахстана «Аят» из Рудного в Лиге чемпионов по футзалу. Артем Антошкин сделал дубль. Еще один забитый мяч на счету бразильца Бруно Таффи. Матч состоялся в Тюмени в спортивном комплексе «Центральный», который принимает все игры мини-турнира группы B элитного раунда.

В первом матче тюменского мини-турнира победитель предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов португальский «Спортинг» выиграл у хорватской команды «Ново Вриеме» со счетом 4:0. Победитель группы выйдет в полуфинал турнира.

Завтра 22 ноября во втором туре «Аят» встретится со «Спортингом» (14:00 мск), а «Тюмень» – с «Ново Вриеме» (17:00 мск). Заключительные матчи состоятся в воскресенье 24 ноября.

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