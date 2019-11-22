«Тюмень» не смогла обыграть хорватов в Лиге чемпионов Чемпион России сыграл вничью 3:3 с «Ново Вриеме».

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Во втором туре элитного раунда Лиги чемпионов «Тюмень» на своем паркете упустила победу над соперником из Хорватии.

К девятой минуте сибирский клуб вел 2:0 после точных ударов Артема Антошкина и Бруно Таффи, но еще до перерыва «Ново Вриеме» отыгрался стараниями Игора Осредкара и Матея Фидершака. В середине второго тайма Антошкин оформил дубль, но четыре минуты спустя то же самое удалось и Фидершаку. В итоге матч завершился со счетом 3:3.

Ранее в другой игре группы B действующий победитель футзальной Лиги чемпионов лиссабонский «Спортинг» со счетом 5:2 победил казахстанский «Аят».

С учетом вчерашних матчей («Спортинг» – «Ново Вриеме» – 4:0, «Тюмень» – «Аят» – 3:0) португальский клуб лидирует перед последним туром с шестью очками. У российского чемпиона четыре балла, и только победа над лиссабонцами может вывести «Тюмень» в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч «Спортинг» – «Тюмень» состоится в воскресенье 24 ноября в 16:00 по московскому времени.