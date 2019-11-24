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24 ноября 2019 18:34ФутзалШарафудинов Виктор

В полуфинале Лиги чемпионов выступят два клуба из России

«Тюмень» выбила из турнира лиссабонский «Спортинг», действующего обладателя трофея.

Сегодня «Тюмень» на своей площадке со счетом 3:1 обыграла победителя Лиги чемпионов прошлого сезона лиссабонский «Спортинг» в рамках элитного раунда. Российский чемпион набрал семь очков и занял первое место в группе B.

В заключительном матче мини-турнира «Тюмень» устраивала только победа, ведь из-за ничьей с хорватским «Ново Вриеме» у команды Игоря Путилова было четыре очка, в то время как португальский клуб выиграл обе первых встречи.

Уже на 27-й секунде встречи счет открыл Иван Лобков, а на девятой минуте Андрей Батырев удвоил перевес российского чемпиона. За минуту до перерыва «Спортинг» сократил отставание стараниями Алекса Мерлима, но во втором тайме Артем Антошкин обезопасил лидерство «Тюмени», отличившись на 27-й минуте после передачи Лобкова (3:1).

22 ноября в полуфинал футзальной Лиги чемпионов пробился московский клуб КПРФ. Два других участника финала четырех нынешнего сезона представляют Испанию. Это «Барселона» и «Эль-Посо Мурсия».

Титул сильнейшей футзальной команды Европы будет разыгран с 23 по 26 апреля следующего года. Хозяина финала четырех выберут в следующем месяце. Жеребьевка будет проведена после нового года. Дата пока не выбрана.

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