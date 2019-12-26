Рабьо может перейти в «Арсенал» 1 января в Европе открывается зимнее трансферное окно.

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии.

По информации Foot Mercato, зимой игрок может перейти в лондонский «Арсенал».

Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне за туринский клуб он провел 12 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.

В послужном списке 24-летнего полузащитника шесть матчей в составе сборной Франции.