Рабьо может перейти в «Арсенал»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии.
По информации Foot Mercato, зимой игрок может перейти в лондонский «Арсенал».
Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» в июле 2019 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне за туринский клуб он провел 12 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
В послужном списке 24-летнего полузащитника шесть матчей в составе сборной Франции.
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