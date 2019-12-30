Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП - Советский спорт
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30 декабря 2019 12:11ФутзалНечаев Юрий

Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

Спортсмену было 32 года.

Бывший защитник сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в результате в ДТП в центре Москвы.

Как сообщает телеграм-канала «Мутко против», 29 декабря, около 5 часов утра, автомобиль под управлением Погорелова выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной такси.

С 2005 года защитник выступал за «Норильский Никель». В послужном списке игрока 11 матчей и два забитых мяча в составе сборной России.

Погорелов является победителем Молодежного Чемпионата Европы 2008 года и финалистом Кубка России 2014/2015.

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