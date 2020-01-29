Сборная России разгромила команду Словакии в отборочном турнире ЧМ-2020 В Хорватии стартовал элитный раунд квалификации чемпионата мира по футзалу.

В хорватском Осиеке завершился первый матч элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года в рамках группы C. Сборная России со счетом 7:1 обыграла команду Словакии.

В составе российской команды дублями отметились Артем Антошкин и Эдер Лима. Антошкин отличился на 5-й и 33-й минутах, а Эдер Лима – на 22-й и 30-й. По одному голу забили Даниил Давыдов (10-я), Робиньо (15-я) и Артем Ниязов (29-я).

Единственный гол словацкой сборной забил на 16-й минуте Томаш Драговски.

Также в группе C выступают сборные Хорватии и Азербайджана. Их матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Завтра 30 января состоятся игры Азербайджан – Россия и Хорватия – Словакия. В заключительном туре мини-турнира в Осиеке 1 февраля Словакия сыграет с Азербайджаном, а Россия – с Хорватией.

Победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября нынешнего года. Команда, которая займет второе место, примет участие в плей-офф.