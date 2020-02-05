В полуфинале Лиги чемпионов КПРФ сыграет с «Барселоной», а «Тюмень» – с «Эль-Посо» Финал четырех нынешнего сезона пройдет в Минске.

В штаб квартире Национального олимпийского комитета Белоруссии состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Московский клуб КПРФ поспорит за выход в финал с «Барселоной», а чемпион России «Тюмень» встретится во втором полуфинале с другим испанским клубом «Эль-Посо».

Полуфиналы состоятся в Минске в пятницу 24 апреля в 18:00 и 21:00 по московскому времени.

На воскресенье 26 апреля запланированы матч за 3-е место в финал. Отметим, что УЕФА впервые в истории проводит финал четырех Лиги чемпионов по футзалу на нейтральной территории.

В прошлом году турнир выиграл лиссабонский «Спортинг», который в элит-раунде нынешнего сезона проиграл «Тюмени».