Чемпионат России возобновят с плей-офф 1 августа На вылет будут играть до трех побед.

Ассоциация мини-футбола России объявила о том, что национальный чемпионат будет доигран. Возобновление сезона намечено на 1 августа.

«Клубы единогласно приняли решение возобновить сезон со стадии плей-офф, без доигровки регулярного чемпионата, – сказано в сообщении АМФР. – Одна из причин – снятие МФК «Беркут» (Грозный) с текущего розыгрыша Париматч-Суперлиги по экономическим обстоятельствам, вызванным пандемией коронавируса.

Предварительно принято решение о доигровке плей-офф в полном обеёме – каждая серия будет продолжаться до трех побед. Решение о местах проведения игр плей-офф (в одном месте или с разъездами) будет принято позже, исходя из эпидемиологической обстановки в регионах и мерах по ослаблению карантинного контроля.

Участники совещания обсудили проект календаря сезона 2020/21. Клубы выразили пожелание максимально сократить интервал между окончанием текущего сезона и началом следующего. Старт нового сезона намечен на первую половину сентября.

Повторное совещание запланировано на 10 июня. На нем будет представлен финальный проект календаря доигровки текущего и игр следующего сезона».

После 25 матчей в чемпионате лидирует московский КПРФ, на два очка опережая «Газпром-Югру», однако команда из Югорска сыграла на одну игру меньше.