ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 сентября 16:35
автор: Владислав Корегин

Стали известны соперники России по квалификации чемпионата Европы-2022

Пресс-служба УЕФА опубликовала результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2022.

Сборная России сыграет в группе 2 – ее соперниками станут Франция, Грузия, а также победитель стыковых матчей (Болгария/Армения).

Отмечается, что команды проведут между собой по два матча – дома и на выезде. Восемь сборных, победивших в группах, а также шесть лучших команд, занявших второе место, отправятся в финальную часть турнира, который состоится с 9 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

Еще два участника Евро определятся путем стыковых матчей, запланированных на период с 14 по 17 ноября 2021-го.

Напомним, что сборная России является победителем Евро-99, пятикратным обладателем серебряных (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трижды бронзовых (2001, 2007, 2018) медалей соревнований.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фёдор Чалов не сыграет за молодёжную сборнуюКоличество электромобилей в России приблизилось к восьми тысячамОсака и Азаренко поборются за главный приз теннисного турнира в СШАРэперы Pusha T и Logic стали совладельцами ChaosКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с ума
Стали известны соперники России по квалификации чемпионата Европы-2022
Пресс-служба УЕФА опубликовала результаты жеребьевки отборочного этапа Евро-2022.
02.09.2020 16:35
Футзал
автор: Владислав Корегин
Московский КПРФ стал чемпионом России
Клуб, созданный в 2003 году, впервые добился подобного достижения.
29.08.2020 15:31
Футзал
автор: Юрий Нечаев
Чемпионат России возобновят с плей-офф 1 августа
На вылет будут играть до трех побед.
26.05.2020 18:57
Футзал
автор: Виктор Шарафудинов
В полуфинале Лиги чемпионов КПРФ сыграет с «Барселоной», а «Тюмень» – с «Эль-Посо»
Финал четырех нынешнего сезона пройдет в Минске.
05.02.2020 21:23
Футзал
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Скорович: Физическое состояние команды было не очень хорошим
Главный тренер сборной России Сергей Скорович прокомментировал выход команды на чемпионат мира 2020 года по мини-футболу, который состоится осенью в Литве.
02.02.2020 15:22
Футзал
автор: Владислав Корегин
Эмиль Алиев: Задача сборной России на чемпионате мира – завоевать медали
Президент АМФР Эмиль Алиев рассказал о целях сборной России на ближайшем чемпионате мира, который пройдет осенью в Литве.
02.02.2020 13:58
Футзал
автор: Владислав Корегин
Сборная России вышла на чемпионат мира, обыграв команду Хорватии
Финальный турнир ЧМ-2020 пройдет в начале осени в Литве.
01.02.2020 23:50
Футзал
автор: Виктор Шарафудинов
Сборная России проиграла команде Азербайджана в отборе на ЧМ-2020
Элитный раунд квалификации чемпионата мира продолжается в хорватском Осиеке.
30.01.2020 20:59
Футзал
автор: Виктор Шарафудинов
Сборная России разгромила команду Словакии в отборочном турнире ЧМ-2020
В Хорватии стартовал элитный раунд квалификации чемпионата мира по футзалу.
29.01.2020 20:48
Футзал
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Спортсмену было 32 года.
30.12.2019 12:11
Футзал
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика