Стали известны соперники России по квалификации чемпионата Европы-2022

Сборная России сыграет в группе 2 – ее соперниками станут Франция, Грузия, а также победитель стыковых матчей (Болгария/Армения).

Отмечается, что команды проведут между собой по два матча – дома и на выезде. Восемь сборных, победивших в группах, а также шесть лучших команд, занявших второе место, отправятся в финальную часть турнира, который состоится с 9 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах.

Еще два участника Евро определятся путем стыковых матчей, запланированных на период с 14 по 17 ноября 2021-го.

Напомним, что сборная России является победителем Евро-99, пятикратным обладателем серебряных (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трижды бронзовых (2001, 2007, 2018) медалей соревнований.