Ранее сегодня прошла информация, что российские бойцы должны провести бой в ближайшее время. Комментируя эту новость Олейник заявил, что Емельяненко позорит ММА в России и обвинил Александра в трусости.

«ОЛЕЙНИК В ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ НОСИЛ ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ»

– Когда Леша дерется, он – «Леша-Олень», – заочно ответил будущему сопернику Емельяненко. – Когда начинает говорить и давать интервью, он сразу становится «Леша Баран». Олейника я увидел на одном из первых турниров по боевому самбо, это был коммерческое состязание. За первое место в тяжелом весе разыгрывалась машина, он приехал тогда с украинской командой. Алексей попал в Федину подгруппу и дрался с ним за выход в финал. Перед этим боем позвонил Игорь Вовчанчин и просил Федора не травмировать Олейника, так как он молодой начинающий боец. Леша попытался хитростью исподтишка сделать какой-то там болевой прием, но у него не получилось, и мой брат тогда победил. Федя злой был после этого боя, говорил: «Чего за Олейника просят, если он так, хитростью, пытался победить? Не попроси меня Игорек заранее, я бы вообще его поломал…»

Олейник как бабка базарная, сборник слухов и сплетен. Как можно утвердительно говорить о какой-либо ситуации с чьих-то слов? Ссылаться на Вовчанчина. А Игорек между прочим мне рассказывал, что Олейник в школьные годы носил женскую одежду и в коллективе был в роли мальчика на побегушках «подай – принеси», «иди отсюда – не мешай».

«БЫЛО ЗАБАВНО НАБЛЮДАТЬ, КАК У НЕГО В СЕКУНДАНТАХ БЫЛА ЖЕНА»

– Мой конфликт с Федором через прессу он называет «Дом-2». Так вот «Дом-2» – это как раз у него с женой происходит. Было забавно наблюдать, как Лешина супруга была его секундантом и учила мальчика драться. С Олейником я встречался один раз на тренировке, когда он приехал в спортзал с женой. После разминки началась отработка. Мы пошли с Олейником бороться в партер и боролись где-то минут 20 не больше.

После этого он сказал, что на сегодня с него хватит, он давно не боролся и очень хорошо загрузился. Я пошел дальше тренироваться, а Олейник пошел к жене. Там был с нами еще боец, Миша Малютин. Он был удивлен, что Алексей так быстро устал. Михаил сидел недалеко от его жены и наблюдал, как она орет на Лешу. Говорит: «Леша, ты так боролся, ничего толком не смог сделать…», а он смотрит на нее и глазами моргает. Больше я с ним в спортзале не пересекался.

«АЛЕША КАК ГАСТАРБАЙТЕР НА ВОКЗАЛЕ»

– Хочу, чтобы знали: Олейник – это боец второго сорта, его бои абсолютно неинтересные, поэтому его используют как запасной вариант. Он, кстати, и сам это не скрывает. Алеша в боях как гастарбайтер на вокзале: когда надо сделать второсортную работу – приезжают за гастарбайтерами, а когда нужен хороший качественный результат – приглашают специалиста. У Олейника спортивная карьера подходит к завершению. Лига «Ахмат» очень сильно прогрессирует и набирает популярность, сам Леша давно пытается попасть в наш клуб. Но дело в том, что он здесь никому не интересен. Поэтому он готов уволиться из UFC и со мной в бою заработать денег. Придумал историю, что ему якобы звонили из клуба «Ахмат» и предлагали бой со мной. Мне очень интересно: не звонят ли ему из аппарата президента? Наверное, предлагают должность министра спорта.

Есть такая поговорка: «Собака лает – караван идет». По одиночке этих дворняжек не слышно, они даже боятся гавкать. Максимум, на что они способны – подбежать сзади, потрепать за штаны. Мы с организаторами лиги «Ахмат» договорились, что я с российскими бойцами, даже с такими как Харитонов и Олейник, выступать не буду. Если они захотят, я могу приехать на подготовительный сбор к любому из этих бойцов, когда они будут в лучшей своей форме и по любым дисциплинам сразиться с ними. Так же как и они могут прийти ко мне в зал. Мне все равно, где их бить и когда. Но денег заработать на себе я не дам.