Два европейца могут за один день стать чемпионами промоушена в двух самых популярных весах. Дерзкий швейцарец Волкан Оздемир и француз с мощнейшим ударом Фрэнсис Нганноу могут отобрать пояса у чемпионов полутяжелого и тяжелого весов американцев Даниэля Кормье и Стипе Миочича соответственно.

«НЕТ ВРЕМЕНИ»

Кто бы мог подумать, что участник турнира WFCA 17 в Грозном Волкан Оздемир через полтора года станет претендентом на пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. В таком мощнейшем дивизионе… Наверное 9 апреля 2016 года многие бы улыбнулись. А вот и получайте. Оздемир — претендент и главная неожиданность UFC по итогам 2017 года.

В прошлом году швейцарец турецкого происхождения провел в UFC три поединка и выиграл во всех. Первый бой против Овинса Сен Прю получился тяжелым и досталась победа лишь раздельным решением судей. Зато потом… Потом Волкан стал оправдывать свое прозвище — «Нет времени». Ему потребовалось 28 секунд, чтобы уложить Мишу Циркунова и 42 секунды, чтобы разбить в пух и прах популярного в Великобритании Джими Мануву. Вот как нужно двигаться в рейтингах UFC. Три яркие победы — получи титульный бой.

У Оздемира сумасшедший удар. 28-летний боец сейчас, кажется, находится на пике своей физической формы. Лицо у него во время схватки, как у киллера — ни одна мышца не дергается. Само спокойствие.

Чемпион Даниэль Кормье, которому предстоит испытать на себе удары Оздемира, уверен, что одержит победу. По его словам, недостаточно лишь обладать сильным ударом, чтобы его победить. Нужно быть хитрым, умным и универсальным бойцом, каким является сам Кормье.

Букмекеры считают, что Оздемир является аутсайдером противостояния, однако, не очень понятно, как себя в эмоциональном плане чувствует чемпион. Даниэль не забыл, как в своем последнем поединке был нокаутирован Джоном Джонсом. К тому же, нет в мире ни одного спортсмена, который бы побеждал свой возраст. На сегодняшний день Черному Федору 38 лет. Он уже объявил, что драться после 40 не будет. Поражение в Бостоне может ускорить процесс завершения карьеры.

Этот бой не будет легким ни для кого из нас, – приводит AllBoxing.ru слова Кормье. – Мне будет нелегко – этот парень умеет драться. Но я уже был здесь. Эти вспышки СМИ, толпа – я сталкивался с этим несколько раз. Я пять раз дрался в главных боях UFC. Это все совершенно новое для этого парня. Ему нужно справляться с этим большим событием. Он уже дрался в основных боях, так что он должен быть уверен, что эмоции не заставят его сделать что-то сумасшедшее. Но я чувствую, что выиграю, потому что я лучше. Это не будет моим последним боем. Я собираюсь еще сражаться в этом году. Только потому, что я сказал, что не буду драться после 40, еще не значит, что я не смогу подраться пять раз в этом году». Даниэль Кормье

«ПОТУШИТЬ ХИЩНИКА»

Нет сейчас в UFC опасней бойца, чем француз Фрэнсис Нганноу. Этот парень мечтал стать чемпионом мира по боксу, но попал в ММА, где за короткое время добился больших высот. Ему 31 год — это самый пик для тяжеловеса. В UFC он провел шесть поединков и во всех одержал победы — все досрочно. Прозвище у Нганноу — Хищник. А все соперники в сильнейшей лиге мира стали его жертвами: от малоизвестных Луиса Энрике и Бояна Михайловича до звездных Андрея Орловского и Алистара Оверима. Последнего Нганноу и вовсе «вырубил» за 102 секунды. Кстати говоря, тот нокаут был признан лучшим в ММА по итогам 2017 года.

Я никогда не выступал на таком уровне, но всегда готовился к поединкам на должном уровне. Даже перед встречей с Оверимом я был готов к пяти раундам, потому что знал, что после встречусь со Стипе. Не вижу, как бой 21 января может затянуться до третьего или четвертого раунда. Я просто прикончу Стипе за два, Фрэнсис Нганноу

35-летнему Стипе Миочичу будет крайне сложно защитить титул чемпиона в тяжелом весе. Букмекеры видят в нем аутсайдера. А это бывает в последнее время крайне редко, чтобы обладатель пояса котировался ниже претендента. По мнению экспертов, у американца хорватского происхождения есть шанс победить француза. Для этого ему не нужно форсировать события и не лезть в рубку, как это сделал Оверим. Нганноу большой парень. И мышцы весят немало килограмм. Если Миочич будет тактично работать и выматывать Нганноу на протяжении пяти раундов, то может одержать победу по очкам или нокаутом в последней пятиминутке. Для Стипе главное — выбрать правильную тактику. Миочич работает пожарным. Ему нужно потушить стартовый натиск Хищника и тогда его шансы на победу возрастут.

НАШ В БОСТОНЕ

Первым в октагон в Бостоне выйдут россиянин Ислам Махачев и бразилец Глейсон Тибау. Секундировать Исламу будет его близкий друг и спарринг-партнер Хабиб Нурмагомедов, который в 2012 году не оставил шансов Тибау в «клетке». Махачеву пора показать себя. Это будет его пятый поединок в UFC. Сейчас он находится на 40-м месте в рейтинге легковесов, а его соперник не дрался уже на протяжении двух лет.

КСТАТИ…

Во время турнира UFC 220 должны официально объявить о том, что чемпион в легком весе ирландец Конор Макгрегор будет лишен своего титула, который 7 апреля разыграют между собой американец Тони Фергюсон и россиянин Хабиб Нурмагомедов.