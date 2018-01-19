Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганноу в преддверии поединка против чемпиона UFC американца Стипе Миочича дал небольшое интервью.

- 5 недель назад ты провел поединок против Алистара Оверима. И вот в Бостоне сразишься за титул чемпиона против Стипе Миочича. Тяжело ли было возвращаться в тренировочный процесс?

- Нет, не тяжело. Я знал, что бой против Оверима может вывести меня на Миочича в 2018 году. Я старался оставаться в форме. Во время подготовки к бою против Алистара я уже готовился морально к Миочичу. Я находился под большим давлением и думал сразу о двух соперниках. Это создавало дополнительные трудности, но теперь я немного расслаблен. Осталось немного времени до 21 января. Я до сих пор думаю, что это будет обычный день моей жизни.

- К тебе большой интерес со стороны СМИ. Тяжело ли тебе общаться с прессой?

- У претендента много обязанностей. Думал, что смогу спрятаться в Париже, но ошибся. Но даже во Франции меня везде ждали журналисты. Я был удивлен, так как пресса там никогда не обращала внимание на новости из мира ММА.

- Каково быть публичной персоной? Тебе это нравится или ты стараешься избегать внимания?

- Иногда бывает трудно. Но бывают моменты, когда этим можно насладиться. Часто ко мне подходят фанаты, общаются, желают удачи. Я был удивлен. Не ожидал подобной реакции. Особенно во Франции.

- Что ты думаешь о Стипе Миочиче?

- Он сильный парень, выиграл четыре последних боя нокаутами. Но я очень уверен в своих силах. Иногда люди говорят о том, что я чего-то не умею, что Стипе меня победит. Но эти люди никогда не видели всех моих умений. Чаще всего я выигрываю в первом раунде. Не успеваю показать всего, на что способен.

- В этот раз мы увидим что-то новое в твоем исполнении?

- Не ожидаю того, что поединок продлится все пять раундов. Но если это произойдет, то, да, увидите. Но я собираюсь победить досрочно и сделать это как можно раньше.

- В каком раунде?

- Обычно я говорю, что выиграю в первой пятиминутке. Но это совершенно другой случай. Мы уважаем друг друга. Мой прогноз такой — бой не продлится больше двух раундов.