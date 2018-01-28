«Советский спорт» в традиционной еженедельной рубрике «Неделя ММА» — о произошедшем в смешанных единоборствах за последние семь дней.

Чемпион UFC в тяжелом весе будет защищать свой пояс в бою против чемпиона в полутяжелом дивизионе Даниэля Кормье. Дмитрий Сосновский и Магомед Бибулатов узнали имена следующих соперников. Семь российских бойцов — именно столько наших будут в игре UFC 3. «Советский спорт» в традиционной еженедельной рубрике «Неделя ММА» - о произошедшем в смешанных единоборствах за последние семь дней.

СУПЕРБОЙ В UFC

Сильнейшая лига мира объявила о проведении суперпоединка на турнире UFC 226, который пройдет 7 июля. Чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич свою следующую защиту пояса проведет против другого чемпиона Даниэля Кормье — обладателя титула в полутяжелом весе. К тому же, оба спортсмена станут тренерами реалити-шоу TUF 27.

Ранее Кормье дрался в тяжелом весе, но решил перейти в более легкую весовую категорию по двум причинам. Первая: он не природный тяжеловес, ему сложно драться против более крупных мужиков. Вторая: Кормье не хотел пересекаться в «клетке» со своим близким другом Кейном Веласкесом. Теперь, когда Даниэлю 39 лет, а Веласкес уже давно не дерется, руководство UFC сделало чемпиону очень выгодное денежное предложение — провести бой за пояс в тяжелом весе. Кормье не отказался. По всей вероятности, каков бы ни был результат, после этой схватки Черный Федор завершит карьеру в ММА. Он точно останется чемпионом в полутяжелом дивизионе и имеет шанс взять второй титул. Если такое случится — это можно будет назвать отличным завершением карьеры. Если Даниэль победит, то станет вторым бойцом организации, которому удалось владеть сразу двумя поясами в разных категориях. Напомним, что первым таких бойцом был ирландец Конор Макгрегор.

- Для меня это самое настоящее испытание. Редко предоставляется шанс сразиться с величайшим тяжеловесом в истории и при этом вписать и себя в список лучших.

Я поговорил с Кейном Веласкесом и он дал свое благословение на этот бой. Кейн не ждет титульного боя сразу после возвращения, так что он решил подготовить меня к завоеванию пояса. Я обязан это сделать, - заявил Кормье.

НАШИ В UFC

Российский тяжеловес Дмитрий Сосновский подписал контракт с UFC в 2015 году, но так и не провел в этой лиге ни одного поединка. Мешали травмы и снятия соперников. Очередная попытка покорить октагон должна состояться 17 марта на турнире UFC Fight Night 127 в Лондоне (Великобритания). Соперником Дмитрия станет Марк Годбир.

Также появилась информация о следующем противнике Магомеда Бибулатова — россиянина, который выступает в наилегчайшей весовой категории.

На турнире UFC, который состоится 21 апреля, представитель клуба «Ахмат» сразится против японца Юты Сасаки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ТУРНИРОВ

27 января в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 79. В главном поединке бойцовского шоу представляющий Австрию Арби Агуев за 58 секунд нокаутировал бразильца Марсело Алфая. Результаты турнира можно посмотреть здесь.

В Северной Каролине состоялся турнир UFC on Fox 27. В главном поединке Жакарэ Соуза нокаутировал Дерека Брансона. Все результаты турнира — здесь.

БУДЕТ ЗА КОГО ПОРУБИТЬСЯ

В симуляторе смешанных единоборств EA Sports UFC 3 появятся семь российских бойцов.

Всего в игре будут представлены 239 бойцов в десяти весовых категориях.

В игре появятся семь россиян: Магомед Бибулатов (наилегчайший вес), Хабиб Нурмагомедов, Рустам Хабилов (оба – легкий вес), Омари Ахмедов (полусредний вес), Александр Волков, Алексей Олейник и Руслан Магомедов (все – тяжелый вес).

Напомним, выход EA Sports UFC 3 состоится 2 февраля 2018 года для Sony PlayStation 4 и Xbox One.