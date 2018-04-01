Апрель подарит российским фанатам ММА бурю эмоций. Какими будут эти эмоции зависит от наших спортсменов, которым будут противостоять достойные соперники. Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном и может стать первым бойцом из России, который завоюет чемпионский пояс UFC. Забит Магомедшарипов проведет третий бой в сильнейшей лиге мира — очередная победа заметно улучшит его положение в рейтинге. Федор Емельяненко возвращается в «клетку» Bellator, где сразится с бывшим чемпионом UFC Фрэнком Миром. «Советский спорт» составил топ-10 поединков в ММА, которые обязательно нужно посмотреть в апреле.

Fight Nights Global 86

Алма-Ата, Казахстан

Дата: 1 апреля

Тайсон Нэм (США, 16-8-1) — Жалгас Жумагулов (Казахстан, 10-3)

В 2017 году один из лучших бойцов России в легчайшем весе Али Багаутинов вернулся в Россию из UFC. На турнире Fight Nights 64 он подрался с Тайсоном Нэмом, которого, явно привезли для того, чтобы возвращение Али выглядело убедительным. На протяжении трех раундов Багаутинов вел по очкам, однако за секунду до гонга пропустил сильный хайкик и рухнул на настил. Нокаут был настолько тяжелым, что россиянина приводили в чувство еще несколько минут. «Курьезный нокаут, случайность», - говорили многие фанаты ММА и эксперты. Но Тайсон Нэм с этим был не согласен. На турнире Fight Nights 75 он повторил свой успех. В бою против Ризвана Абуева он одержал победу прямым нокаутом в первом раунде и закрепился как один из лучших бойцов дивизиона в промоушене.

На этот раз Нэму придется еще сложнее. Его соперником станет крепкий казахстанец Жалгас Жумагулов, за которого будет болеть вся Алма-Ата. Свой последний поединок Жалгас провел против Шаджа Хаку, которого одолел по очкам в тяжелой битве. Жумагулов любит и умеет нокаутировать своих соперников.

И Жалгас и Тайсон — любители зарубиться в стойке. Фанаты безумно любят такие баталии. Бой станет украшением всего турнира в Казахстане — насчет этого можно не сомневаться.

UFC 223

Бруклин, США

Дата: 8 апреля

Тони Фергюсон (США, 23-3 поражения) — Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0)



Бой за вакантный пояс чемпиона в легком весе

Бой Тони и Хабиба откладывали уже три раза по разным причинам. В первый раз они могли подраться еще в 2015 году, когда были только одними из претендентов на пояс чемпиона. Сейчас эти парни — главные в легком весе UFC. И правильно сделали руководители организации, что дали им подраться за вакантный пояс, а Конора Макгрегора оставили в стороне.

Нас ждет противостояние не только двух прекрасных спортсменов из России и США, но и противостояние двух школ единоборств. Хабиб — один из лучших борцов UFC вне зависимости от весовых категорий, а Тони — безумный ударник, который может наносить удары из любых позиций и всеми конечностями.

Скорее всего, план Хабиба будет простым. Он будет прессинговать Тони, пока тот будет пытаться пробить россиянина на дальней и средней дистанции. Как только Нурмагомедову удастся подобраться к сопернику ближе, то переведет его в партер, где будет уничтожать Фергюсона, как делал это с Майклом Джонсоном и Эдсоном Барбозой.

Букмекеры не верят в победу американца. Коэффициент на его победу равен 3,6, в то время, как на победу Хабиба — 1,35. С ними можно согласиться. Если противостояние перейдет в борьбу, а оно так и случится, то неизвестно за счет чего американец сможет выйти победителем. Он надеется, что ему удастся держать дистанцию и обстреливать Нурмагомедова ногами. Но реально ли это?

Хабиб Нурмагомедов может стать первым чемпионом промоушена из нашей страны. Первые две попытки не увенчались успехом. Али Багаутинов проиграл Деметриусу Джонсону по очкам, а Яна Куницкая была разгромлена Кристианой Жустино.

Но сейчас совершенно другая ситуация. Когда, если не сейчас? 8 апреля рано утром по московскому времени — не пропустите это событие.

Как завершится бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон (8 апреля)? Победа Нурмагомедова по очкам 803 (31.4%) Победа Нурмагомедова нокаутом 464 (18.2%) Победа Нурмагомедова удушением или болевым 578 (22.6%) Будет ничья 29 (1.1%) Победа Фергюсона по очкам 145 (5.7%) Победа Фергюсона нокаутом 232 (9.1%) Победа Фергюсона удушающим или болевым 54 (2.1%) Поединок отменят по вине Нурмагомедова 124 (4.9%) Поединок отменят по вине Фергюсона 19 (0.7%) Дана Уайт в последний момент заменит Нурмагомедова на Макгрегора 108 (4.2%) Всего голосов: 2556

Роуз Намаюнас (США, 7-3) — Джоанна Еджейчик (Польша, 14-1)



Бой за титул чемпионки в наилегчайшем весе. Первая защита Намаюнас. Бой-реванш

Джоанна считалась непобедимой. Лучшей девушкой в ММА. Но в ноябре нынешнего года встретилась в октагоне с Роуз Намаюнас и потерпела сенсационное поражение техническим нокаутом уже в первом раунде. Первое поражение в карьере. Полячка явно недооценила свою соперницу и поплатилась за это. Реванш должен пройти совершенно по другому сценарию. Несмотря на то, что Еджейчик уже не чемпионка, она все равно считается явной фавориткой во втором поединке. Бой станет со-главным событием турнира UFC 223.

Артем Лобов (Ирландия, 13-14-1) — Алекс Касерес (США, 13-11)

Артем Лобов выступает за Ирландию, но он русский парень. Является спарринг-партнером Конора Макгрегора и его близким другом. К слову, именно Конор протащил за уши Лобова в UFC и держит его за эти самые уши до сих пор. Ну а как можно объяснить то, что парень с отрицательным рекордом до сих пор дерется в сильнейшей лиге мира? 13 побед и 14 поражений… Сам Артем объясняет свою статистику тем, что он он — реальный боец без набитого рекорда.

Его соперник Алекс Касерес тоже не может похвастаться своим рекордом. Надеемся, что эти парни просто покажут красивый бой в «клетке» и порадуют публику.

Забит Магомедшарипов (Россия, 14-1) — Кайл Бочняк (США, 8-2)

По итогам 2017 года Магомедшарипов был признан лучшим новичком UFC. Экс-чемпион лиги ACB в полулегком весе провел в сильнейшей лиге мира два поединка и никто не ожидал от него таких прекрасных результатов. В сентября он сабмишеном одолел Майка Сантьяго, а в ноябре не оставил шансов Шимону Мораешу. В обоих поединках Забит продемонстрировал потрясающую борьбу и сумасшедшую работу в стойке. Парень выполнял такие трюки, что по коже бежали мурашки. Удары с разворота, бэкфисты, различные вертушки. В общем, Магомедшарипов не просто так на данный момент является одним из самых зрелищных бойцов промоушена.

На турнире UFC 223 его соперником станет американец Кайл Бочняк, который провел в организации четыре поединка, в двух выиграл. Шансы Забита на победу очень хорошие. Все идет к тому, что он одержит третью победу в UFC и станет тем парнем, с которым никто не хочет встречаться в октагоне. Хотя почему станет… Уже стал!

UFC ON FOX 29

Глендейл, США

Дата: 15 апреля

Дастин Порье (США, 22-5) — Джастин Гэйтжи (США, 18-1)

В экс-чемпионе WSOF в легком весе Джастине Гэйтжи многие видели будущего чемпиона UFC. Этот боец начал свой путь в сильнейшей лиге мира поединком против Майкла Джонсона и показал, как нужно показывать зрелищные бои. Он победил Джонсона техническим нокаутом во втором раунде. Затем неожиданно Джастин проиграл экс-чемпиону UFC Эдди Альваресу. Но тот бой фанаты ММА будут помнить еще очень и очень долго. Любой из соперников мог одержать победу, но удача оказалась на стороне Эдди, которому удалось нокаутировать Гэйтжи в третьем раунде. Рубка была на загляденье.

Порье никогда не считался грозой для соперников, но в последнее время выступает неплохо. Последний бой он провел в ноябре 2017 года и победил Энтони Петтиса сабмишеном в третьем раунде. Что-то подсказывает, что победитель боя Порье — Гэйтжи станет одним из претендентов на титульный бой или на схватку против Эдди Альвареса.

Абдул-Разак Альхассан (США, 9-1) — Муслим Салихов (Россия, 13-2)

Российский боец дебютировал в UFC в прошлом году. Первый блин оказался комом. Муслим проиграл Алексу Гарсии сабмишеном во втором раунде, не показав своего потенциала.

На бойцовском шоу UFC ON FOX 29 Салихов будет иметь возможность закрыть поражение. Соперником россиянина станет американец Альхассан, который уже имеет опыт выступления с бойцами из нашей страны. В мае 2017 года он проиграл Омари Ахмедову раздельным решением судей. Это единственное поражение представителя США за всю его карьеру.

Расслабляться Салихову не стоит. Против него выйдет драться очень достойный боец, умеющий в ММА все. Универсальный миксфайтер.

UFC FIGHT NIGHT 128

Атлантик-Сити, США

Дата: 22 апреля

Кевин Ли (США, 16-3) — Эдсон Барбоза (Бразилия, 19-5)

Хедлайнером турнира станет американец Кевин Ли, который в последнее время часто «наезжает» на Хабиба Нурмагомедова и выпрашивает у UFC бой против него на территории России. Это может случиться, но не сейчас и не в 2018 году. Для начала Ли должен пройти Эдсона Барбозу, который свой последний поединок с разгромом проиграл Нурмагомедову. Но не стоит считать, что бразилец — мешок. Этот боец — первоклассный ударник, который вырубил не одного соперника.

Проигравший в бою Ли — Барбоза откатится далеко вниз в рейтинге. Победитель вмешается в гонку за поясом.

Магомед Бибулатов (Россия, 14-1) — Юта Сасаки (Япония, 20-5-2)

Бибулатов до прихода в UFC провел 13 поединков и во всех одержал уверенные победы. Он становился чемпионом различных промоушенов и показывал красивые бои. Именно поэтому на него обратили внимание скауты сильнейшей лиги мира. Магомед считался восходящей звездой и тем парнем, который может дать конкурентный поединок чемпиону Деметриусу Джонсону, который полностью очистил дивизион от претендентов.

Первый бой в UFC россиянин выиграл по очкам у Дженела Лаусы, а вот второй проиграл нокаутом Джону Мораге.

Несомненно, это поражение должно было научить Магомеда новому, это ценный ценный опыт. «0» в графе «поражения» всегда давит на бойцов ММА. Теперь, когда Бибулатов узнал, что такое «проигрывать», должен вернуться в октагон совсем другим человеком.

Его соперником по турниру станет японец Юта Сасаки, который провел в UFC семь поединков. Его статистика — три победы — четыре поражения. Россиянин должен без проблем проходить этого соперника. Если не выигрывать у японца, то делать в сильнейшей лиге мира нечего.

Bellator 198

Роузмонт, США

Дата: 29 апреля

Федор Емельяненко (Россия, 36-5) — Фрэнк Мир (США, 18-11)



Четвертьфинал Гран-при в тяжелом весе

В конце апреля в «клетку» возвращается Последний император для того, чтобы попробовать пробиться в полуфинал Гран-при Bellator в тяжелом весе. Соперник непростой, но в то же время, проходимый. В свои лучшие годы Федор Емельяненко на раз-два побеждал таких парней, как Фрэнк Мир.

Поражение Федора в бою против Мэтта Митриона заставило сообщество ММА задуматься, а может ли сейчас Емельяненко конкурировать хотя бы с середняками? Букмекеры не верят в россиянина. Коэффициент на его победу - 2,00. На Мира — 1,7.

Это, честно говоря, удивительно. Мир, он хоть и бывший чемпион сильнейшей лиги мира, но уже давно не тот. Да и когда он был чемпионом в UFC, организация не считалась самой крутой.

В чем его преимущество перед Федором? Однозначно в физической мощи и грэпплинге. В этом аспекте Мир большой мастер. Поэтому Емельяненко нежелательно бороться с ним. К тому же, бой пройдет на территории американца, что дает ему тоже небольшое преимущество.

В чем Федор сильнее? Он быстрее, выносливее и имеет за спиной огромный опыт выступлений в различных лигах и странах. Американец не дрался больше двух лет — это большой простой для тяжеловеса. Это точно скажется в поединке. К тому же Фрэнк не может похвастаться своими выступлениями в последние годы. Восемь крайних поединков и всего две победы.

Многие давно списали Федора со счетов. Но сейчас наступает именно тот момент, когда нужно всех переубедить. Если Емельяненко пройдет Мира, то следующим соперником станет Чел Соннен. Короче говоря, у Последнего императора очень хорошие шансы на выход в финал Гран-при, где он может встретиться, например, с Мэттом Митрионом.