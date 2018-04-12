Все российские фанаты ММА ожидали, что после того, как Хабиб Нурмагомедов завоюет титул чемпиона в легком весе, он значительно поднимется в рейтингах. Ожидания оправдались.

Позади себя россиянин оставил всех своих конкурентов, включая Конора Макгрегора и Тони Фергюсона. Вероятно, что с кем-то из них Хабиб и проведет свою первую защиту пояса. Нурмагомедов собирается вернуться в октагон в ноябре. Посмотрим, как отработают матчмейкеры UFC.

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий Хабиб поднялся на восьмую строчку. Это для него рекорд. Никогда он еще не взбирался в топ-10 данного рейтинга. Выше него расположились только чемпионы UFC, за исключением Макгрегора. Почему он в этом рейтинге выше Хабиба — загадка, наверное, и для самого Конора. Но это не очень будет беспокоить нашего спортсмена.

С Хабибом все понятно. Что с другими российскими бойцами?

В США полулегковеса Забита Магомедшарипова прозвали ниндзей и мастером кунг-фу. Экс-чемпион лиги ACB полюбился фанатам за рубежом: очень уж круто и зрелищно он проводит поединки.

Он провел в UFC три боя, одержав в них победы и за каждую из этих схваток он получил от руководителей бонусы в размере 50 тысяч долларов. Это очень круто. Но круто еще и то, что Забит поднялся на 14-е место в рейтинге легковесов организации после победы над американцем Кайлом Бочняком на турнире UFC 223. Теперь остается надеяться, что россиянину подберут соперника из ТОП-10. А может быть, оппонентом станет Яир Родригес, который находится на 11-й строчке.

Один из любимых бойцов Рамзана Кадырова, Магомед Бибулатов, сейчас вовсю готовится к турниру UFC Fight Night 128 (22 апреля), где подерется с японцем Ютой Сасаки.

Свой предыдущий поединок Магомед неожиданно проиграл Джону Мораге, но остался на 15-й строчке рейтинга наилегчайшего веса. Бибулатов является фаворитом в бою против японца. Победа совершенно точно продвинет его на несколько строчек выше.

Полутяжеловес Гаджимурад Антигулов провел в UFC два боя, одержав в них победы. Это позволило ему подняться на 13-ю строчку рейтинга.

Когда россиянин проведет свой следующий поединок, пока неизвестно. Руководство UFC считает Гаджимурада перспективным бойцом, и нет смысла с этим спорить. Ждем больших поединков и повышения в рейтинге.

В ТОП-15 тяжеловесов у нас сразу несколько человек. На 13-й строчке расположился Шамиль Абдурахимов, который сейчас ждет решения вопроса о его следующем поединке.

В скором времени улучшить свои позиции может Алексей Олейник. 13 мая на турнире UFC 224 в Бразилии он проведет схватку против 14-го номера рейтинга тяжеловесов Джуниора Албини. Россиянин, к слову, находится выше — на десятом месте. Победа позволит Алексею закрыть поражение от Кертиса Блейдса и подняться на одну-две строчки в рейтинге. Шансы на успех хорошие.

Ну и главная надежда России в тяжелом весе UFC – это Александр Волков, который набрал прекрасный ход и одержал четыре победы в UFC. Драго находится на третьем месте. Впереди только Алистар Оверим, Фрэнсис Нганноу, а также чемпион Стипе Миочич.

Пока неизвестно, где и когда, а главное, с кем, в следующий раз подерется Волков. Все зависит от него самого, а также от поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Однако, можно с уверенность сказать, что Александр очень близок к титульному поединку.