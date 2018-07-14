В субботу рано утром по московскому времени состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 202. В рамках этого шоу выступил один из учеников Федора Емельяненко — Валентин Молдавский, который дерется в тяжелом весе.

За два неполных раунда он победил техническим нокаутом американца Эрнеста Джеймса (видео поединка).

Ученики Федора, как и сам Последний император не любят часто появляться на публике и живут сами по себе в каком-то обособленном мире. Тише едешь, дальше будешь — это про команду Fedor Team.

Где сейчас выступают ученики самого известного тяжеловеса планеты?

Валентин Молдавский (7 побед — 1 поражение)

Все ученики Федора следуют за своим учителем по пятам. Если Емельяненко дерется в японском промоушене Rizin, то вся команда выступает там тоже. Федор подписывает контракт с Bellator, ученики следуют за ним.

Валентин Молдавский считается одним из самых перспективных тяжеловесов России. В американской лиге Bellator он провел уже два поединка и одержал победы над Карлом Симанутафой и Эрнестом Джеймсом. После второй победы Чел Соннен в «клетке» спросил у Валентина, кто же, мол, следующий? Молдавский со скромностью ответил, что этот вопрос нужно задать главе промоушена Скотту Кокеру. Копия Федора Емельяненко в плане общения. Никакого хайпа, никакого трештока. Так не принято в Старом Осколе.

Валентин растет как боец ММА, а это значит, что уже скоро мы увидим его в «клетке» против более злых и сильных оппонентов.

Анатолий Токов (26 побед — 2 поражения)

Самый яркий в плане результатов ученик Федора Емельяненко сейчас тоже имеет контракт с Bellator. Анатолий успешно выступал в российской лиге ACB, был там чемпионом в среднем весе и считался одним из сильнейших бойцов дивизиона в России наряду с Александром Шлеменко и Рамазаном Эмеевым.

С руководством ACB произошел конфликт в мае 2016 года, когда Анатолий последовал вместе со всей командой участвовать в турнире Fight Nights 50, где Емельяненко закатил валидольный бой с Фабио Мальдонадо. Токов в рамках этого турнира одолел хорвата Владимира Филиповича. Боссы ACB не поняли такого поступка своего чемпиона и предъявили претензии. В скором времени Токов покинул промоушен Маирбека Хасиева и выступил на турнире M-1 Challenge 73, где в равном бою уступил Рамазану Эмееву по очкам. После этого Анатолий поспешил за Федором в Bellator, где уже успел одержать две яркие победы над Франциско Франсем (технический нокаут во втором раунде, ферваль 2017-го) и Владимиром Филиповичем (техническим сабмишен в первом раунде, май 2018-го).

Все идет к тому, что уже где-то через год Токов может стать чемпионом Bellator в среднем весе. Для этого требуется одержать две-три победы.

Кирилл Сидельников (11 побед — 5 поражений)

Кирилл в 2010 году завершил карьеру в ММА. Однако, в большой спорт вернулся Федор Емельяненко, Сидельников последовал его примеру. Кирилл чаще других спортсменов из Fedor Team работает в спаррингах с Последним императором. Он является душой молодой команды, любит пошутить и даже подколоть в любой момент своего учителя. Возобновление карьеры в 2015 году началось заздравие. Были одержаны пять побед в пяти поединках в рамках турниров Rizin и Fight Nights.

Сидельников вышел в финал Гран-при FNG, где за пояс чемпиона в тяжелом весе сразился против Сергея Павловича. Этот бой не удался Кириллу, он его проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Позже, в апреле 2018-го, появилась информация, что он подписал контракт с Bellator. По логике, Сидельников до конца нынешнего года должен дебютировать в американской лиге. Возможно, это случится в октябре в андеркарде боя Федор Емельяненко — Чел Соннен.

Вадим Немков (9 побед — 2 поражения)

Вадим является ярким нокаутером. Он одержал восемь поебд нокаутами и всего одну — сабмишеном. Сейчас Немков находится на контракте в Bellator, где его за два ярких поединка успели полюбить американские фанаты. Вадим в лиге побил Филипе Линса (нокаут в первом раунде) и Лиама Макгири — бывшего чемпиона организации (технический нокаут во втором раунде).

Скотт Кокер в одном интервью заявил, что он возлагает на Вадима большие надежды и в скором времени россиянин сможет подраться за титул в полутяжелом весе.

Виктор Немков (25 побед — 7 поражений)

Брат Вадима Немкова, Виктор, свой последний поединок провел 9 июля в Екатеринбурге на турнире RCC 3, где довольно сенсационно проиграл Клидсону Фариасу де Абреу сабмишеном во втором раунде.

До этого он неплохо выступал в М-1, где был чемпионом и побеждал таких парней, как Маро Перак, Стефан Пютц, Аттила Вей, Ронни Маркес. В отличие от своего младшего брата, не имеет контракт с Bellator. Но, вполне вероятно, в скором времени он к нему присоединится.