Бессменный чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон впервые уступил свой пояс Генри Сехудо, а Ти-Джей Диллашоу нокаутировал в реванше Коди Гарбрандта. Теперь два чемпиона могут сразиться между собой.

ТРУДЯГА ПРОТИВ БАЛОВНЯ СУДЬБЫ

Ти-Джей Диллашоу, несмотря на все заслуги в ММА, незаслуженно обделён вниманием публики. Возможно, виной тому слишком умный, построенный на тактике и контратаках, стиль ведения боя. Судите сами. После спорного поражения в бою с Домиником Крусом ему не дали мгновенный реванш, а заставили встать в очередь, зато после победы нокаутом над Коди Гарбрандтом вопрос с реваншем был решён мгновенно. Ради супербоя с Деметриусом Джонсоном именно Диллашоу готов был пойти на уступки капризному Могучему Мышонку и драться в его весе, но даже при переходе на категорию вниз Диллашоу не гарантировали бой сразу.

После первой сенсационной победы в бою с популярным нокаутёром Коди Гарбрандтом многие поспешили назвать этот исход случайным, а сам экс-чемпион хвастался, что бил Диллашоу на тренировках и отправлял в нокаут. Реванш стал точной копией первого боя с той лишь разницей, что всё закончилось в первом раунде, а Диллашоу сначала потряс своего визави, а затем долго и методично избивал до полной остановки.

КАК МЭТР ЛИШИЛ ПОЯСА ОПОСТЫЛЕВШЕГО ЧЕМПИОНА

Деметриус Джонсон по прозвищу Могучий Мышонок установил рекорд по количеству защит своего пояса (11), полностью зачистил наилегчайший дивизион и заставил говорить вообще о его закрытии. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо вообще оставался последним оплотом надежды на какую-то здесь интригу. Но она была небольшой. Первая их встреча два года назад завершилась брутальным нокаутом в первом раунде. Реванш был возможен только при двух условиях: недооценка соперника Джонсоном и безупречная физическая и тактическая готовность Сехудо. Американский мексиканец провёл идеальный для себя бой. В стойке он не мог на равных конкурировать с более быстрым и вёртким оппонентом, а потому первый и третий раунды отдал вчистую, но второй и четвёртый забрал за счёт тейкдаунов и контроля во второй половине.

Держать все 25 минут боя на пятой точке величайшего бойца было выше его сил, но свою борцовскую подготовку он использовал тогда, когда было нужно. В пятом раунде немного подсел уже Джонсон и невнятно провёл концовку, что и стоило ему пояса. Конечно, в большинстве таких близких боёв победу бы отдали чемпиону, но случае с надоевшим всем Джонсоном у него забрали пояс при первой возможности. Примечательно, что окончательно захлопнул "мышеловку" самый авторитетный рефери UFC Сэл Д'Амато, чей голос стал решающим.

ПОЧЕМУ «МУХАЧИ» НЕДООЦЕНЕНЫ?

В последний год в легчайшем весе в основной кард ставят только титульные поединки с участием Джонсона, да и то в случае с Сехудо даже не главным событием. Считается, что бои «мухачей» незрелищны и неинтересны, при этом девушки того же и более лёгкого веса интересом не обделены. Джонсон и Сехудо закатили вкуснейший бой, где можно было увидеть все прелести ММА, кроме элементов тупой колхозной драки, которую некоторые почему-то путают со зрелищностью. Хочется верить, что этот поединок вернёт интерес к дивизиону, а их третья и решающая встреча займёт достойное место в финале номерного турнира.

ОЧЕРЕДНОЙ СУПЕРБОЙ ЧЕМПИОНОВ

Изначально планировалось, что в супербою встретятся Джонсон и Диллашоу, давно присматривавшиеся друг к другу, причём это могло произойти как в 57, так и в 61 кг. Однако дерзкий выпад Сехудо спутал все карты. Впрочем, новоиспечённый чемпион не растерялся и прямо в октагоне бросил вызов победителю следующего боя, которым оказался Диллашоу. Этот парень ломаться и выбирать соперников не привык, а потому вызов был тут же принят. Сехудо без проблем поднимется в легчайший вес и попытается пополнить список чемпионов в двух категориях.

ПЕРВЫЙ ИЗ МОГИКАН

Бразильские ММА переживают сейчас не лучшие времена. Большинство знаковых фигур или стоят на пороге сорокалетия или прошли этот критический для бойца возраст, а потому стремительно теряют позиции, а им на смену никто не приходит. Сложно припомнить времена, когда у Бразилии не было своего чемпиона UFC среди мужчин. Заявку на попадание в элиту сделал проспект полулёгкого веса Ренату Карнейру по прозвищу Могиканин. Уже в первом раунде он джебом положил на настил уважаемого ветерана Каба Суонсона, а затем, не давая прийти в себя, задушил на канвасе. Конечно, прямо сейчас обидчику Зубайры Тухугова титульный бой, как он требовал, никто не даст, но после ещё одной яркой победы над соперником из топ-5, он это право заслужит.