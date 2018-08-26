До поединка чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора осталось чуть больше месяца. Самый известный трештокер в мире ММА уже начал «наезжать» на окружение Хабиба. Макгрегор уже высказался в адрес отца чемпиона — Абдулманапа Нурмагомедова, а также «уколол» Зубайру Тухугова — близкого друга Хабиба. Но это только начало. Дальше будет намного больше желчи и негатива. Ирландец сделает все возможное, чтобы вывести из равновесия внутренний мир российского бойца.

«Абдулманап, ты трус»

Бой между Конором и Хабибом состоится 7 октября (рано утром по московскому времени). Макгрегор начал свой трешток-тур с разминки, оскорбив отца российского спортсмена.

"Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячешься за фальшивым уважением, прямо как твой средний ребенок. Дрожащий трус", - написал Конор в инстаграме, добавив к этому посту фотографию из автобуса, в котором находился Хабиб во время атаки Макгрегора в преддверии турнира UFC 223.

Напомним, тогда ирландец вместе со своей командой разгромил автомобиль и разбил в нем стекло стулом. Таким способом Макгрегор хотел отомстить Хабибу за то, что днями ранее Нурмагомедов вместе со своими товарищами в отеле наехал на друзей ирландца Артема Лобова и Ислама Бадургова.

Абдулманап Нурмагомедов не стал отвечать Макгрегору в таком дерзком духе, сказав лишь, что его сын во время поединка ему ответит за все эти наезды.

«Настоящий чеченец никогда не будет выполнять приказы дагестанца»

Следующей словесной жертвой стал близкий друг Хабиба боец UFC Зубайра Тухугов.

"Настоящий чеченец никогда не будет помогать дагестанцу нападать на другого чеченца. Настоящий чеченец никогда не будет выполнять приказы дагестанца. Это измена. А нет ничего хуже, чем измена", - пишет Конор.

Тут стоит вернуться к конфликту, который случился в отеле, когда произошла перепалка между Хабибом и Лобовым. В ней, как мы написали выше, участвовали и два чеченца Зубайра Тухугов и Ислам Бадургов, который оказались по разные стороны баррикад. Тухугов что-то пытался объяснить своему земляку, что-то вроде того, что он поступает неправильно. Бадургов, конечно же, имел свое мнение и считал его правильным. Драки не случилось, но разговор шел на повышенных тонах.

Именно об этой ситуации и пишет Макгрегор в своем инстаграме, пытаясь внести раздор в команду Нурмагомедова. Ну согласитесь, «настоящий чеченец никогда не будет помогать дагестанцу нападать на другого чеченца» - это довольно сильное и мощное высказывание, которое придумать Макгрегору помогли явно не ирландцы, а именно россияне (Лобов, Бадургов, а может, кто-то еще). Ведь откуда ирландцу знать историю взаимоотношений двух кавказских народов? Слишком дерзкое высказывание. Впрочем, это в стиле Макгрегора и он только начал разогреваться. Дальше будет только больше и жестче.

Хабиб и Зубайра ответили в своих социальных сетях, но не стали нагнетать обстоновку.

«Утром проснулся и понял: кто не с нами, тот не с нами, Вайнахи всегда с нами. 🐺А так игры говорят пошли, мы то войну ожидаем», - написал Хабиб.

«Все мне пишут, что мне надо ответить этому (...), но спрашивается для чего? Чтобы просто сказать, «типа я ему ответил»? За своивои 27 лет я ни одному человеку не дал себя оскорбить, мои близкие знают, о чем я говорю. Время покажет, кто есть кто, просто наблюдайте", - ответил Тухугов.

Осенью будет жарко

На начало сентября запланирована пресс-конференция участников турнира UFC 229, хедлайнерами которой станут Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Тут-то и начнется настоящая словесная война. Ирландец уже готовит кучу черных шуточек для Хабиба и его команды. Чем будет отвечать россиянин? И сможет ли он удержать свое психологическое состояние на нормальном уровне? Прошлые соперники Макгрегора, в числе которых Жозе Алдо, - не смогли.

А бой уже совсем близко.