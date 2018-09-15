Бокс против ММА

Любители единоборств все чаще задаются вопросом, что круче ММА или бокс? Два крупнейших события в спорткомплексе «Олимпийский» при сравнении помогли ответить на этот вопрос. К Федерации бокса России сложно предъявить особые претензии по организацию боя Усик – Гассиев, но стоило окунуться в атмосферу UFC, как сравнение оказывалось не в пользу бокса. Здесь не было вскакивающих со своих мест фанатов, мешающих работать прессе, пустого зала на первых боях вечера и непонятных судейских решений. Все рассчитано с точностью до миллиметра, а потому можно было смело сказать, что праздник наконец-то к нам пришел. И это настоящий, тот самый UFC, а не дешевая российская подделка.

Были и некоторые атмосферные сходства между двумя событиями. Так на боксе запомнились горячие осетинские парни в желто-красных национальных цветах, а здесь вокруг арены и в зале можно было наблюдать коллекцию белых париков, моду на которые ввел самый хайповый парень в российском спорте и не важно, что он не присутствовал сегодня в зале, а был занят подготовкой к самому важному в своей карьере событию. Всем было понятно, что Хабиб стал олицетворением ММА в России, каким когда-то был Федор Емельяненко.

В октагоне тем временем мелькали привычные лица, которые мы видели раньше только на экранах телевизоров. Громогласный Брюс Баффер, работающий в компании без малого 25 лет выкладывался при объявлении бойцов первой пары так, как будто он работает последний раз в жизни. В ринге царили Херб Дин и Марк Годдард, тот самый рефери, который отказался обслуживать поединки АСВ из-за самоуправства руководства, ну и красота лучших ринг-герлз мира не шла ни в какое сравнение с теми девушками, которые обслуживали вечер бокса. Так что двух мнений быть просто не могло.

Как «сборная России» разгромила мир

Щедро напичканный российскими звездами андеркарт проходил бодро. Рамазан Эмеев так и не смог одержать досрочную победу в своем третьем бою в UFC. Серб Штефан Секулич оказался далеко не мешком и, пережив страшный удар коленом во втором раунде, закатил яркий бой, в котором достойно проиграл. Самый загадочный из российских бойцов этого карда Адам Яндиев противостоял американскому проспекту Джордану Джонсону. В отличие от большинства российских поединков этот бой не стал для него легкой прогулкой. После полученной в первом раунде трепки, где он перенес удушение и избиение из маунта, во втором раунде Яндиев едва держался на ногах и стал легкой добычей соперника. Теперь вопрос в том, готов ли он и дальше конкурировать с реальной, а не дутой оппозицией или эта вылазка в UFC так и окажется последней для Бороды?

Зато Магомед Анкалаев с блеском реабилитировался за свое первое неожиданное поражение в UFC. В концовке первого раунда он жесточайшим хай-киком прошил защиту поляка Марчина Прачнио и наглухо его вырубил, заставив зал ахнуть от ужаса и изумления. А главное вместо робкого и волнующегося бойца в дебютном поединке мы увидели привычную машину Анкалаева. Не имеющие американских виз, а потому притормозившие карьеры Маирбек Тайсумов и Рустам Хабилов провели схожие непростые бои, в которых потратили немало сил для победы по очкам. Тайсумов при этом выглядел не в лучшей функциональной форме.

Любимец публики Петр Ян, которого поддерживали как никого из бойцов предварительного карда, надежд на блиц-криг не оправдал. Цепкий и невероятно стойкий кореец Сон не просто так вышел под песню The Cranberries «Зомби». Он не только терпел тычки в глаза, зубодробительные серии и острые как бритва удары коленями и локтями, но еще и усмехался своей раскосой улыбкой и до конца держал россиянина в напряжении. Главным же приятным сюрпризом предварительного карда стал дебютант UFC Халид Муртазалиев, принявший бой на коротком уведомлении. За два раунда он сделал настоящую отбивную из ветерана Си-Би Доллоуэя, которого Херб Дин позволил уничтожать в конце второго раунда вплоть до финального гонга. Таким образом импровизированное противостояние «сборной России» и «сборной мира» в прелимах закончилось полным разгромом гостей.

Кунченко извинился перед зрителями и вызвал Ковбоя

Не каждому дебютанту UFC доводится драться сразу в основном карде. Но рекорд 18-0 и чемпионский титул в М-1 позволил Алексею Кунченко начать с галопа да еще пришпорив матерого экс-претендента на титул Тьягу Алвеса. Бойцы долго шли в разведку, и за половину первого раунда Кунченко лишь проверил бразильца левым хуком. Алвес отвечал ногами и в конце раунда принял жесткий размен. Кунченко подолгу выцеливал соперника во втором раунде, бразилец отвечал разовыми ударами ногами, а прикормленный открытыми зарубами зал недовольно загудел. Кунченко действовал слишком академично, пытаясь забрать победу на тоненького, и опытный бразилец начал его читать и на исходе второго раунда мощно пробил ногой по печени.

В третьем раунде Алексей начал наконец атаковать сериями и чаще теснить Алвеса к сетке, переигрывая бразильца на руках. В попытке контратаковать тот запнулся и позволил Алексею провести сначала серию у сетки, а затем и тейкдаун. Этот спурт стал определяющим не только в заключительном раунде, но и во всем бою. В жестком размене переживший десяток войн Алвес уже не был конкурентом россиянину. «Я привык к пятираундовым боям, поэтому набирал темп постепенно. Извиняюсь за скучные первые два раунда», – обратился Кунченко к зрителям сразу после объявления победителем. А затем вызвал на бой Ковбоя Серроне.

Союз не нерушимый, но «Катюша» победная

Успевший поскандалить с российской прессой легендарный Андрей Орловский сделал беспроигрышный ход. На бой с россиянином Шамилем Абдурахимовым он вышел под гимн СССР, заставив зал встречать свой путь в клетку стоя и склонив на свою сторону часть симпатий зала. После короткого размена Абдурахимов перевел белоруса в партер подхватом ноги, но не стал дальше бороться. Второй перевод получился более успешным и позволил дагестанцу забрать раунд.

Во второй пятиминутке темп боя упал, а бойцы охотнее сменяли недолгие размены теплыми объятиями. В момент бойцовой артимии Абдурахимов попал точную двойку, от которой Орловский рухнул. Затем объятия продолжились на земле. Шамиль не стремился добить соперника по что бы то ни стало, а просто делал все необходимое для того чтобы забрать второй раунд. В концовке уже Орловский разразился двумя тейкдаунами. В третьем раунде ветераны не радовали активными действиями. Абдурахимов шел вперед, Орловский огрызался и апеллировал к рефери, но ничего запоминающегося тяжи не показали. Это было на руку Абдурахимову, который и получил итоговую победу.

Свой путь к сердцу российской публики попытался найти и поляк Ян Блахович, выбравший для боя с Никитой Крыловым песню «Катюша». В зале у него нашлись свои поклонники, растянувшие польский флаг на одной из трибун. Крылов неожиданно провел быстрый тейкдаун. При попытке влезть в маунт Блахович перехватил инициативу, ловко ушел от удушения и разбил Никите лицо из бокового контроля. Хорошее начало обернулось для Шахтера проигранным раундом. «Давай, Янек працюй, працюй (работай)», – кричали поляки. Вдохновленный успехом, Блахович забрал спину соперника в начале второго раунда, утащил его в партер и продолжил свое черное дело, невзирая на свист многочисленных болельщиков Никиты. Грезивший о титуле теневой фаворит боя, не знал что делать и сдался от удушения.

Как удав задушил баобаб

В свои 44 года новозеландский абориген напоминает необъятный баобаб, стянуть который в тисках не под силу ни удаву, никакому другому пресмыкающемуся. Именно поэтому Алексей Олейник выходил на главный бой в статусе явного андердога. Хант отдал хозяину центр ринга и встречал его одиночными ударами. Этого оказалось достаточно, чтобы разбить лицо Олейнику, который безуспешно пытался сократить дистанцию. Алексей мазал в атаках и не мог даже войти в клинч, а о его проходе в ноги в газетах написали быстрее, чем на это отреагировал Хант. В конце раунда Хант поскользнулся, Олейник прошел к нему за спину и начал душить. Ханты пытался безуспешно вырулить, но лишь отдал свою шею душителю. Алексей одержал свою главную победу в карьере и теперь, наверняка, войдет в первую десятку рейтинга. Жаль, что годы уже не позволят ему вступить в титульную гонку. «Но дайте мне шанс», – сказал Олейник напоследок.