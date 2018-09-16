Российский боец Алексей Олейник после победы на турнире UFC в Москве над Марком Хантом заявил, что хотел бы встретиться с французом Фрэнсисом Нганну.

«У МЕНЯ БЫЛО ДВЕ ЗАГОТОВКИ НА ШЕЮ»

– Было ли вам хоть на секунду странно в этом поединке и когда вы поняли, что бой у вас?

– Покуда вторая рука не зашла за подбородок Ханта, не знал, что бой мой. Переживал, что время заканчивается. Боялся, волновался и «горел» все время до тех пор, пока не начался обмен ударами. Пошел размен, один, второй, третий и уже чисто физические ощущения – не до переживаний.

– Получается, что шею вы все-таки нашли? (До боя Олейник неоднократно говорил, что его коронный удушающий прием на Ханте не сработает, - прим. ред.)

– У меня было две заготовки, одна из них сработала. Обе были на шею. Есть ребята, которые, которые говорят, что сделают так или так. Я не привык быть настолько откровенным, хотя многие ожидают этого. Сегодня даже немного поработал в стойке. Плохо или хорошо – не знаю, но чуть поработали. И, да, шею нашел.

– Вы говорили, что Хант хорош в стойке, но сами большую часть раунда провели на ногах и пропустили один удар. Не могли перевести или хотели его проверить?

– Пропустил я два хороших удара. На самом деле сверхсложно пройти в ноги такому классному бойцу. Очень известному и очень опытному. Это по-настоящему сложно. Тем более, что он от тебя именно этого и ожидает. Поэтому как правило мы стараемся соперника отвлечь. Я показывал одно, а потом делал другое. Я работал в стойке, делал то, что мне не свойственно.

– На что потратите гонорар?

– На семью.

«ХОЧЕТСЯ ВЫЯВИТЬ ЛУЧШЕГО ГРЭППЛЕРА С ВЕРДУМОМ»

– Можете назвать имя своего следующего соперника? Может поединок с Фабрисио Вердумом по грэпплингу?

– Я бы хотел подраться с любым бойцом, который выше меня в рейтинге. На самом деле их очень мало. Из 15 человек обычно доступны два-три. У многих пары назначены. Это минус шесть человек. Первые пять номеров всегда хотят драться за титул или за статус претендента. Им не интересны бои с соперником на десятом месте.

Я сейчас один из самых легких бойцов UFC в своем дивизионе. Но я чувствую себя неплохо с огромными ребятами. Если Деррик Льюис занят, я мог бы подраться со страшным и ужасным Фрэнсисом Нганну. Просто чтобы побороться со своими страхами и показать вам, что могу работать с такими большими и страшными ребятами с сумасшедшим ударом.

– А Вердум?

– С удовольствием. Изначально бой должен был быть с ним. Я разговаривал с людьми на эту тему, интерес есть, но подвижек пока нет. Они могут появиться в течение ближайших недель. Бой мечтали увидеть, чтобы выяснить, кто из нас лучших грэпплер. Если быть нескромным, я дрался с несколькими ребятами, с которыми дрался он. Он их забороть не смог, а я – заборол.

– Какие чувства вы испытывали от безумной атмосферы турнира и огромной поддержки?

– Старался немного отстраниться от этого. Хотя она всюду чувствовалась. После боя я вышел из клетки и отключился. Было классно. Все счастливы, все поздравляют. Я расслабился и пустил эмоции, а до этого старался их сдержать, чтобы они не помешали делу.

«В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СУМАСШЕДШИЙ ЗАЛ»

– Вы выглядите бодрым. Как себя чувствуете и когда вернетесь к тренировкам?

– Сейчас гормонов счастья полно. Я готов начинать подготовку уже через пару часов. Если честно, то на отдых уйдет где-то три недели. Не из-за травмы, а просто чтобы тело отдохнуло. И поддерживать форму, чтобы быть готовым к предложениям по боям. Я получил несколько ударов по ноге. Она была травмирована и почти-почти зажила. Хант это дело усугубил. Все отлично, лишь пара синяков. Я был готов заплатить за победу намного более высокую цену. Похромаю день-два.

– Вы недавно заключили соглашение с уральской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Будете тренироваться теперь в Екатеринбурге или в США?

– Буквально через два-три дня буду в Екатеринбурге. Благодаря местным ребятам у меня получился хороший лагерь. Екатеринбург создал сумасшедшую базу. Я тренировался в лучших американских залах, но екатеринбургский опережает их на два-три года. Но кроме начинки есть еще тренеры и спарринг-партнеры. Вполне возможно, что ближайшую подготовку проведу в зале в Екатеринбурге.

– Вам 41 год и вас часто спрашивают про возраст. Не ушло ли ваше время или успеете ли вы подраться за титул. Как вы относитесь к тому, что вас оценивают через возраст?

– Кого-то «ругают» за бороду, кого-то за длинные волосы, а кого-то за лысину. Меня за возраст. Нужно к чему-то прицепиться, а проигрывают почти все. Если после поражения начнут обсуждать мой возраст – ради Бога. Но лучше сами сделали что-то полезное.