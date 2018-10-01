Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Сергей Харитонов, Александр Шлеменко, Анатолий Токов... Все звезды российского ММА дерутся в октябре. «Советский спорт» рассказывает о поединках, которые пропускать ни в коем случае нельзя.

Бой года: Хабиб против Конора

Дата: 7 октября

Турнир: UFC 229

Место проведения: Лас-Вегас, США

В Лас-Вегасе (США) пройдет мощный турнир UFC 229, в главном поединке которого россиянин Хабиб Нурмагомедов будет впервые защищать свой пояс против ирландца Конора Макгрегора – бывшего обладателя поясов в полулегком и легком весах.

Эта схватка обещает побить рекорды по продажам PPV. Глава промоушена Дана Уайт уже заявил, что UFC ожидает, что будет продано около 2,5 миллионов подписок. Прошлый рекорд, кстати, 1,6 млн. Тогда Конор Макгрегор взял реванш у Нейта Диаса судейским решением.

Ну а билеты на этот турнир раскупили практически сразу, как они появились в продажах. Вовзращение Макгрегора в октагон – это, можно сказать, историческое событие. Он не дрался по правилам ММА два года – довольно большой срок.

У этого поединка большая предистория. Когда-то Хабиб фотографировался с Конором и спортсмены вели себя дружелюбно по отношению друг к другу. Макгрегор тогда еще не был столь богат, а Нурмагомедов – столь знаменит.

Но время шло, взаимоотношения кардинально поменялись. Сейчас это главные враги ММА.

Безусловно, Макгрегор идет мстить Хабибу за своего близкого друга Артема Лобова, которого Хабиб обидел в преддверии турнира UFC 223. Тогда в отеле Орел «напихал» Артему за то, что тот нелециприятно высказыался в отношении Хабиба. Лобов в тот момент спасовал и ничего не смог ответить будущему чемпионуUFC. Но через несколько дней Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в котом находился и Хабиб. Макгрегор вместе со своими товарищами, в том числе и с Лобовым, разбил окно в автобусе. В ходе всей этой заварушки пострадали некоторые бойцы. Майкл Кьеза до сих пор судится с ирландцем и пытается выиграть это дело.

На пресс-конференции перед турниром UFC 229 Макгрегор пытался разозлись Хабиба. Он говорил о Путине, Кадырове и отце Хабиба. Но, слава богу, Нурмагомедов не стал играть в игры ирландца, пообещав ему устроить жару в октагоне 7 октября.

Нурмагомедов котируется у букмкекеров выше Макгрегора. Однако, это ММА. Любой удар может решить исход поединка. Вспомним хотя бы бой Конора и Жозе Алдо. Бразильский чемпион так перегорел еще до боя от выражений Конора, что упал в нокаут уже на 13-й секунде поединка.

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Но и без участия Нурмагомедова и Макгрегора турнир UFC 229 полон интриг и крутейших противостояний.

Свой второй поединок в рамках промоушена проведет Яна Куницкая. В дебютной схватке она проиграла чемпионке Кристиан Жустино без шансов. На этот раз соперница у нее поскромнее, но тоже неслабая – Лина Лансберг.

В мейнкарде турнира состоится бой тяжеловесов. Россиянин Александр Волков, который уже давно заслужил право на титульный поединок, сразится с американцем Дерриком Льюисом. Шансы Драго предпочтительнее. Вполне можно предполагать, что схватка завершится нокаутом. Но Волков, принимая этот поединок, рискует. Если он не выиграет, то о бое за титул можно забыть еще на некоторое время.

В со-главном бою встретятся Тони Фергюсон и Энтони Петтис. Если Тони одержит победу, то он станет единственным претендентом на пояс чемпиона. Фергюсон имеет серию из десяти побед кряду. Он должен без проблем одолеть Петтиса.

Что покажет Харитонов?

Дата: 13 октября

Турнир: Bellator 207

Место проведения: Анкасвилл, США.

38-летний российский тяжеловес Сергей Харитонов получил от Bellator самого трудного соперника за последние несколько лет своей карьеры.

Раньше Рой Нельсон успешно дрался в UFC и был там заметной фигурой. Однако, он не смог договориться с сильнейшей лигой мира об улучшенном контракте и перешел в Bellator. Нельсон был участником Гран-при, но в четвертьфинале проиграл Мэтту Митриону раздельным решением судей. Харитонов в этом турнире не участвовал вообще.

Оба спортсмена любят «зарубиться» в стойке. Это мы увидим и в их очном противостоянии. Шансы на победу равны. Кто первый хорошо попадет, тот и выиграет.

А в главном поединке турнира Bellator 207 определится первый финалист Гран-при. Мэтт Митрион подерется с Райаном Бэйдером. Фаворитом видится второй. Он моложе, быстрее и находится на пике своей карьеры. Однако, не стоит забывать, что у Мэтта мощнейший удар. Если он удачно попадет, то шансы у него появятся.

Федор Емельяненко и Александр Шлеменко дерутся на одном турнире

Дата: 14 октября

Турнир: Bellator 208

Место проведения: Юниондейл, США

Промоушен Bellator решил провести полуфинальные поединки Гран-при в тяжелом весе на разных турниров. Но в течение двух суток.

В главном поединке турнира Bellator 208 Федор Емельяненко сразится с Челом Сонненом. Победитель выйдет в финал турнира, где его уже будет ждать либо Мэтт Митрион, либо Райан Бэйдер.

В своем прошлом бою Федору понадобилось всего 48 секунд, чтобы нокаутировать Фрэнка Мира. Эксперты уверены, что бой против Соннена сложится для Емельяненко сложнее, но все как один уверяют, что фаворитом является россиянин. Он предпочтительнее во всем: в габаритах, в опыте, в борьбе и ударке.

Соннен пытается вывести Федора из психологического равновесия, говоря, что бои Емельяненко в Японии были подставными. Федор не стал отвечать на вымыслы Чела.

В мейнкарде турнира выступит ученик Федора, Анатолий Токов – экс-чемпион ACB в среднем весе. А его соперником станет экс-чемпион Bellator в этом же весе Александр Шлеменко. Очень жалко, что Bellator решил свести в поединке двух россиян. Но что поделать, это спорт. От этого никто не застрахован.

Для Шлеменко это будет последний поединок в промоушене по контракту. Продлевать его он не собирается. Уж очень много обид накопилось у Александра: непонятный провал допинг-теста, возможное засуживание в поединке против Гегарда Мусаси. А вот для Токова в Bellator все только начинается. Это будет его третий поединок в этой лиге, Два предыдущих он выиграл у Франциско Франце и Владимира Филиповича.

Долгожданное противостояние Минеева и Исмаилова

Дата: 19 октября

Турнир: Fight Nights Global

Место проведения: Москва, Россия

Поединок между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым срывается уже почти два года. За это время спортсмены наговорили в адрес друг друга много неприятного. Пытаются использовать трештокинг. В этом плане у Исмаилова преимущество, он более мастеровит в красноречии. А вот фаворитом в поединке по мнению букмекеров является Минеев. Нас ждет яркое противостояние представителя двух разных школ: борьбы и кикбоксинга. Если Исмаилову удастся перевести схватку в партер, то, вероятно, он победит. Но чтобы оказаться в партере ему придется как-то пробраться через мощнейшие удары Минеева на дистанции.

Дерутся близкие друзья Хабиба и Конора

Дата: 28 октября

Турнир: UFC Fight Night 138

Место проведения: Монктон, Канада

В октагон после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов возвращается российский боец Зубайра Тухугов, близкий друг Хабиба Нурмагомедова и его спарринг-партнер. На турнире UFC Fight Night 138 его соперником станет Артем Лобов – друг Конора Макгрегора. Таким образом, нас ждет продолжение противостояния команд Нурмагомедова и Макгрегора.

Зубайра давно вызывал Артема на поединок, но Лобов согласился после того самого конфликта, который случился в отеле. Свой последний поединок Тухугов провел в мае 2016 года и проиграл бразильцу Ренато Корнейро раздельным решением судей. До этого боя Зубайра дрался в рамках UFC три раза и всегда одерживал победы.

Если Артем Лобов проиграет бой Тухугову, то, вероятно, будет уволен из сильнейшей организации мира. У него в ММА отрицательная статистика выступлений – 13 побед при 14 поражениях и одной ничьей. В последних шести поединках он потерпел четыре поражения. Он давно был бы уволен, если бы не Макгрегор, который тянет его как может.