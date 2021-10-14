ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Ставлю на победу Магомеда Исмаилова». Боец Bellator Диана Авсарагова о главном реванше осени
14 октября 13:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

«Ставлю на победу Магомеда Исмаилова». Боец Bellator Диана Авсарагова о главном реванше осени

Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась мнением о самом ожидаемом реванше осени: Владимир Минеев против Магомеда Исмаилова

– Нас ожидает очень сильное и яркое противостояние. С большой, а главное, что с скандальной историей. Я считаю, что это важное достижение для отечественного ММА. Наша индустрия смогла создать продукт, который интересен огромной аудитории, бой ждут, читают о нем, спорят. За этим интересно наблюдать.

КАК ПРОЙДЕТ ПОЕДИНОК?

Я считаю, что победу одержит Магомед Исмаилов. У него борцовская база, а это дает преимущество, но его ударная техника тоже на высоте, он спокойно может драться в стойке. Магомед Исмаилов — универсальный боец. Да, у него есть проблемы с кардио, особенно в поздних раундах. Вероятно, что этот вопрос он решил. Исмаилов очень хорошо «дышал» в бою с Александром Емельяненко, легко его борол. Емельяненко тяжеловес, а Минеев средневес, не вижу проблем с его переводом в партер.

Владимир Минеев это яркий ударник, который смог подтянуть свою борьбу. Я не жду от него «космического» грэпплинга или броска с подхватом, но защищаться от борьбы он научился. Получится ли у него оставаться в стойке? Сомневаюсь, но он попробует.

ПРОГНОЗ

Начало поединка, это точно, заберет Магомед Исмаилов. Минееву придется пережить очень сильное давление. Надо постараться не проиграть болевым или удушающим приемом, такая вероятность есть, она очень большая. Минеев может попасть в стойке, но не думаю, что такое случится. В четвертом раунде, если бой до него дойдет, появится шанс у Минеева, он сможет стоять на ногах, бить. Владимир думает, что Исмаилов «подсядет» физически, но будет ли так? Я ставлю на победу Магомеда Исмаилова. Он завершит поединок досрочно или победит решением судей.

Магомед Исмаилов крайний раз дрался в декабре 2020 года на турнире ACA 115. Единогласным решением судей он победил Ивана Штыркова.

Владимир Минеев последний раз дрался в сентябре 2020 года в рамках FNG и GFC. Он победил Даурена Ермекова техническим нокаутом в третьем раунде.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Realme представила яркий бюджетный смартфон GT Neo 2 с мощным сердцем из мобильного чипа SnapdragonЛось, майонез, дрель. Семь странных травм в истории спорта"Авангард" разделался с "Барысом"Бывший муж Навки погряз в нищетеИлья Варламов ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о РоссииОбнаженная Вергара в кофейных зернах вызвала "вау" в Сети
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика