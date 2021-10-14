«Ставлю на победу Магомеда Исмаилова». Боец Bellator Диана Авсарагова о главном реванше осени

– Нас ожидает очень сильное и яркое противостояние. С большой, а главное, что с скандальной историей. Я считаю, что это важное достижение для отечественного ММА. Наша индустрия смогла создать продукт, который интересен огромной аудитории, бой ждут, читают о нем, спорят. За этим интересно наблюдать.

View this post on Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

КАК ПРОЙДЕТ ПОЕДИНОК?

– Я считаю, что победу одержит Магомед Исмаилов. У него борцовская база, а это дает преимущество, но его ударная техника тоже на высоте, он спокойно может драться в стойке. Магомед Исмаилов — универсальный боец. Да, у него есть проблемы с кардио, особенно в поздних раундах. Вероятно, что этот вопрос он решил. Исмаилов очень хорошо «дышал» в бою с Александром Емельяненко, легко его борол. Емельяненко – тяжеловес, а Минеев – средневес, не вижу проблем с его переводом в партер.

View this post on Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

– Владимир Минеев – это яркий ударник, который смог подтянуть свою борьбу. Я не жду от него «космического» грэпплинга или броска с подхватом, но защищаться от борьбы он научился. Получится ли у него оставаться в стойке? Сомневаюсь, но он попробует.

View this post on Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ПРОГНОЗ

– Начало поединка, это точно, заберет Магомед Исмаилов. Минееву придется пережить очень сильное давление. Надо постараться не проиграть болевым или удушающим приемом, такая вероятность есть, она очень большая. Минеев может попасть в стойке, но не думаю, что такое случится. В четвертом раунде, если бой до него дойдет, появится шанс у Минеева, он сможет стоять на ногах, бить. Владимир думает, что Исмаилов «подсядет» физически, но будет ли так? Я ставлю на победу Магомеда Исмаилова. Он завершит поединок досрочно или победит решением судей.

View this post on Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

Магомед Исмаилов крайний раз дрался в декабре 2020 года на турнире ACA 115. Единогласным решением судей он победил Ивана Штыркова.

View this post on Instagram Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

Владимир Минеев последний раз дрался в сентябре 2020 года в рамках FNG и GFC. Он победил Даурена Ермекова техническим нокаутом в третьем раунде.